Vuoi trovare l'amore della tua vita? Scopri come fare

A volte sembra che il mondo intero sia contro di te... Questa è la sensazione, non trovi? Fidati di noi, non sei solo. Milioni di persone soffrono di solitudine e non sanno come superarla, come trovare il vero amore e finalmente diventare felice.

Qual è la ragione della solitudine e perché è così difficile per molti trovare il proprio amore?

In effetti, possono esserci molte ragioni e possono cambiare a seconda delle persone. Tuttavia, le motivazioni più comuni, quelle che possono rovinare la tua vita personale, possono essere raggruppate in un elenco. È di queste ragioni che vogliamo parlare oggi, e allo stesso tempo ti diremo come agire in una determinata situazione per aumentare le tue possibilità di successo nei rapporti interpersonali.

Undici cose che ti impediscono di trovare la felicità

Sensazione di autosufficienza e riluttanza a diventare dipendenti da un'altra persona

A prima vista, l'autosufficienza è una caratteristica molto positiva. Le persone autosufficienti hanno spesso più successo, fanno carriera più velocemente, non dipendono dalle opinioni degli altri e sono in grado di concentrarsi su ciò che è veramente importante. Con lo sviluppo della tecnologia, l'uguaglianza di genere e la rapida urbanizzazione, il livello di autosufficienza dei nostri contemporanei è in continua crescita.

Tuttavia, c'è anche uno svantaggio rilevante che deve essere tenuto in considerazione. Le persone autosufficienti hanno molta paura di diventare dipendenti da qualcuno. Spesso non sono affatto pronte ad iniziare una relazione seria, preferendo solo conoscenze a breve termine, e niente di più.

Queste persone sono spesso infelici, anche se lo nascondono abilmente. Emiliana R. Simon-Thomas, Ph.D. in psicologia e direttore scientifico del Greater Good Science Center, osserva che le persone sole "autosufficienti" hanno livelli elevati di cortisolo, l'ormone dello stress. Al contrario, le persone socialmente attive, hanno livelli più alti di serotonina, ossitocina e altri ormoni della felicità. Difatti, l'unica via d'uscita da questa condizione è tenere sotto controllo il proprio senso di autosufficienza, ma a volte questo richiede l'aiuto di uno psicologo.

Rabbia e risentimento dovuti a precedenti relazioni

Le relazioni passate che non hanno lasciato un buon ricordo possono avere un impatto devastante sulla nostra vita. Il problema è che una persona tende a proiettare le aspettative riguardanti il partner precedente, su quello che viene dopo. A volte lo si cerca proprio simile nell'aspetto, nel comportamento, persino nel modo di parlare alla persona precedente. Questo, però, impedisce di aprirsi completamente a una nuova persona. Le nuove relazioni spesso finiscono prima che inizino effettivamente.

Per tener testa a rabbia e risentimento, sarebbe utile iniziare dal rimuovere dalla tua vita qualsiasi cosa che ti ricordi le relazioni precedenti. Foto, oggetti personali dimenticati e persino regali. Meno stimoli ci sono in questo senso, meglio è. Altrimenti, si tornerà con la mente nuovamente dal partner precedente, finendo per essere infelici e per provare lo stesso tipo di risentimento.

Sognando il partner perfetto

Nella nostra mente c'è sempre un'immagine astratta del partner ideale. Il problema è che alcune persone non sono pronte ad accettare il fatto che il partner ideale non esiste e i tentativi di trovarlo ad ogni costo, porteranno al fallimento.

Va bene lottare per la perfezione. Ma cercarla in maniera assoluta, no! Inoltre, sei sicuro che tu corrisponda perfettamente all’ideale del partner? Probabilmente no.

A volte è molto utile abbassare un po' i propri standard e diventare un po' più aperti verso gli altri. Altrimenti si rischia di passare gli anni migliori della propria vita alla ricerca di una persona che nella realtà non esiste nemmeno. Poi, improvvisamente ti rendi conto di aver perso molte grandi opportunità per costruire relazioni importanti e queste opportunità non torneranno mai più.

Incertezza sul dove e come cercare l’amore nel 21° secolo

Oggi, i tentativi di incontrarsi dal vivo praticamente non portano i risultati sperati. Inoltre, molti considerano tali tentativi francamente fuori dagli schemi considerando la popolarità degli appuntamenti online. In aggiunta, ci sono più che sufficienti formati di appuntamenti online:

siti e app di incontri classici;

messaggistica istantanea e social network famosi;

chat cam;

forum e siti tematici;

videogiochi online e altro ancora.

Durante la pandemia di coronavirus Covid-19, sono state le chat via webcam a guadagnare particolare popolarità: Azar, Chatspin, Bazoocam, https://coomeet.com/it/camchat e altri. Ciascuna di queste camchat è una piattaforma che connette utenti in modo casuale tramite video e ti consente di comunicare su quasi tutti gli argomenti. Alcuni di questi servizi online, come CooMeet, offrono anche un ottimo filtro di genere in modo da poter comunicare solo con il sesso opposto. Una buona scelta per chi vuole costruire solide relazioni.

Carriera

I matrimoni nel mondo moderno stanno diventando "per vecchi". Se prima era abbastanza comune creare una famiglia già all'età di 18-20 anni, oggi sempre più persone preferiscono prima fare carriera e solo dopo pensare alle relazioni. Il problema è che questo "fare carriera” può richiedere decenni. In molti paesi, il fatto di sposarsi all'età di 35-40 anni è già diventato abbastanza comune, ed è molto tardi. Soprattutto se hai intenzione di avere figli.

Sentimenti di invidia e inadeguatezza

Al giorno d’oggi, Il mondo di Internet e dei social network può davvero dare origine a un sentimento di fallimento e di vera invidia. Stai guardando foto di altre persone delle loro vacanze, la bella vita di famosi blogger e star di ogni tipo e inizi a pensare di non essere alla loro altezza e che non troverai mai la felicità perché semplicemente non la meriti.

Questo non ha senso! Non dare mai la possibilità alle foto belle di Internet di distruggere la tua autostima. Cerca sempre di migliorarti, ma senza creare idoli. Dopotutto, non puoi sapere cosa si nasconda davvero dietro un'immagine bella e di successo su Instagram.

Dipendenza dall'opinione di qualcun altro

Molti di noi si preoccupano costantemente di ciò che gli altri pensano di loro. Questo è un problema serio, perché dipendere dall'opinione di qualcun altro, potrebbe privarci una relazione felice. A volte è molto utile distaccarsi dalle altre persone e dalle loro opinioni. Ricorda che solo tu vivi la tua vita e solo tu puoi decidere come gestire questa vita, quale scelta fare e di che tipo di persone circondarti. Questo, ovviamente, non significa che in linea di principio non si debba ascoltare l'opinione di qualcun altro, ma pensa sempre con la tua testa!

Incapacità di dire "no"

Molte persone davvero non sanno come chiudere un rapporto, così gli altri finiscono per soffrirne a loro volta. Un buon esempio: s’incontra una persona sul Web, ma ci si rende conto che non fa per noi. Tuttavia, non si vuole dare loro una delusione e si mantiene un contatto, dando loro false speranze. Il problema è che si soffre entrambi e più si va avanti, più la situazione peggiora.

È fondamentale per te imparare a dire "No". Altrimenti, ci si sentirà costantemente di dovere qualcosa ad altre persone iniziando così a fare cose di cui non si è pienamente convinti.

Paura di uscire dalla tua zona di comfort

La riluttanza a lasciare la propria zona di comfort è un problema serio, non solo in termini di relazioni. Una persona che vive in una piccola "bolla" non è in grado di raggiungere livelli significativi nella propria vita personale, carriera o creatività.

Qualsiasi psicologo confermerà che rimanere nella tua zona di comfort per molto tempo è dannoso. Non è necessario cercare di uscirne subito. Devi iniziare con piccoli passi. Dal punto di vista della costruzione di relazioni, un tale passaggio potrebbe benissimo essere la registrazione in un'applicazione di incontri o la comunicazione in una chat web cam.

Un unico ambiente per "persone sole"

Se sei single da molto tempo, probabilmente hai notato che ti senti a disagio con le coppie innamorate. Non c'è niente di insolito in questo. La maggior parte delle persone sole preferisce la propria compagnia o la compagnia di persone come loro. Così si dimostra a se stessi la propria "normalità". La logica è chiara: “Ci sono così tante persone incredibili intorno a me. Sono proprio come loro. Bene!".

Una persona è libera di circondarsi di chiunque per sentirsi a proprio agio. Ma devi ammettere che circondarti, ad esempio, di persone con dipendenza da alcol e quindi incoraggiare la tua stessa dipendenza, è un'impresa estremamente criticabile. Lo stesso con i single. Circondandoti di persone sole, finisci per incastrarti in un angolo. Pertanto, ti consigliamo di comunicare più spesso con le coppie e di non interrompere i legami di amicizia con loro. Credici, questo è importante!

Pura pigrizia

Diciamo la verità. Alcune persone sono semplicemente troppo pigre per cercare attivamente l'amore. Sono più a loro agio attendendo l’amore anche se sono ben consapevoli che l'attesa non funzionerà.

Molti sono persino troppo pigri per registrarsi su un sito/applicazione di incontri, compilare un profilo, caricare foto e così via. Se davvero non riesci a far fronte alla tua pigrizia, possiamo consigliare ancora una volta la chat in live cam per incontrare nuove persone. Questo formato non richiede passaggi aggiuntivi da parte tua. Un paio di clic e ora stai già parlando con un interlocutore a caso. Naturalmente, anche la chat da cam a cam richiede il tuo tempo. Tuttavia, per molti, gli appuntamenti in chat casuali in cam sembrano più efficaci e più promettenti dei classici appuntamenti online. Allora prova! Forse questo è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Riassumiamo

È sorprendente che con un numero enorme di formati di incontri e comunicazioni, sempre più persone oggi soffrano di solitudine e non riescano a trovare il loro amore ma questa è la realtà attuale. Spesso ci concentriamo su cose ed eventi minori della vita invece di costruire la nostra vera felicità.

Ci auguriamo sinceramente che i nostri consigli ti aiutino a spostare un po' l'attenzione, a stabilire le tue priorità in modo corretto e a iniziare a muoverti nella giusta direzione. Perché nessuna carriera e nessun senso di autosufficienza sostituiranno la gioia di essere amato da qualcuno che anche tu ami a tua volta.

Infine, vogliamo augurarti di fare conoscenze interessanti e promettenti online e nella vita reale. e ricorda, a volte basta un piccolo passo per trovare la tua vera felicità. Agire!