Una dolcissima gattina di nome Siria è in cerca di una famiglia che la accolga

"Dolcissima Siria, sei stata recuperata sul ciglio di una strada a scorrimento veloce.. non puoi tornare lungo quella strada... troppo pericoloso per la tua vita... Gattina bravissima, sterilizzata spulciata sverminata. Siria ha circa due / tre anni. Ama le coccole e stare in braccio. Si trova in provincia di Imperia. Per info 339 3670333".