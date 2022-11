Sanremo: riprende all'Oratorio dell'Immacolata della parrocchia di San Siro l'Adorazione Eucaristica quotidiana

All’Oratorio dell’Immacolata della Parrocchia di San Siro a Sanremo riprende l’Adorazione Eucaristica quotidiana, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì.

“Il Signore ha bisogno di te, del tuo tempo e della tua fede – evidenzia don Fabrizio Gatta - vuoi essere dei nostri? Contattami!”

L’adorazione eucaristica, sottolineano dalla parrocchia matuziana, è necessaria per vivere a pieno l’Eucarestia perché, come ha detto Papa Benedetto XVI “Stare in silenzio prolungato davanti al Signore presente nel suo Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si accompagna in modo complementare con quella di celebrare l’Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, cantando, accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita”.