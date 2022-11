Freschezza, varietà ed invenzione musicale: la personalità di Haydn. Domani serata di grande musica e solidarietà per il 'padre della sinfonia'

Sarà una grande serata di musica e di solidarietà quella proposta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, domani sera alle 21, nella 'Sala privata' del Casinò. Il concerto 'Freschezza, varietà ed invenzione musicale: la personalità di Haydn' fa parte del progetto 'Armonie con la Sinfonica', che permette al pubblico di devolvere parte del valore del proprio biglietto ad un’associazione attiva sul territorio.

Il 50% del ricavato del concerto, sarà devoluto domani all’associazione 'Effetto Farfalla' a favore del 'Progetto Centro Aggregazione Giovanile Diffuso'. La serata e la raccolta saranno sostenute da Lions Club Sanremo Host, Rotary Club Sanremo, Fidapa Sanremo, Panathlon Club Imperia-Sanremo, Soroptimist International Club di Sanremo.

Il programma del concerto diretto dal M° Damiano Tognetti, dedicato alla personalità di Franz Joseph Haydn, prevede:

- Concerto n. 4 in sol maggiore per violino e orchestra

- Concerto n. 1 in do maggiore per violino e orchestra

- Sinfonia n. 101 in re maggiore “The Clock” (L’orologio)

Con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo la violinista russa Daria Nechaeva.

