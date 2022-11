Ventimiglia: tenta di violentare una 17enne, algerino di 26 anni fermato grazie alla segnalazione di una donna

Un ventiseienne algerino è stato arrestato dalla Polizia di Ventimiglia per tentata violenza sessuale. L’intervento è stato portato a termine da due pattuglie della Squadra Volante del Commissariato. Il grave episodio si è verificato alcuni giorni fa alle prime ore dell’alba nel centro cittadino, all’interno di un edificio privato di cinque piani, un ex albergo, da molti anni in stato di completo abbandono.

Una ragazza estranea ai fatti, casualmente presente al piano inferiore, ha sentito le richieste di aiuto di una giovane donna provenienti dal piano superiore e ha intuito che stava subendo un’aggressione a sfondo sessuale. Ha subito allertato il numero unico per le emergenze 112 e, pochi secondi dopo, quattro poliziotti sono entrati nell’immobile che era al buio e, guidati dalle urla della vittima e dalle indicazioni della donna che aveva segnalato l’emergenza, sono piombati sull’autore del reato.

L’uomo è stato trovato sdraiato sulla vittima distesa sul pavimento, intento a minacciarla con un frammento in vetro di un collo di bottiglia. Alla vista degli agenti la vittima, una 17enne connazionale del violentatore, è scoppiata in lacrime per il sollievo misto alla tensione ed alla paura accumulatesi nei momenti precedenti, quando era ancora inconsapevole dell’insperato arrivo della Polizia.

Il giovane, ormai in trappola, è stato messo immediatamente in sicurezza. La rapidità dell’intervento ha impedito lo stupro e il ferimento fisico ma non le conseguenze psicologiche che, prevedibilmente, saranno amplificate dalla giovanissima età della vittima. Lo straniero, sottoposto a verifica dattiloscopica dell’identità, è risultato irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora e dedito a vivere di espedienti. Ora è in carcere in attesa del processo a suo carico per tentata violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata.

Dopo le cure mediche la vittima è stata temporaneamente ospitata presso una struttura per minorenni, in attesa di tornare con la madre che vive in un altro paese europeo.

Il Questore di Imperia si è complimentato con i quattro operatori della Squadra Volanti, protagonisti di un intervento rapido, efficace e condotto in modo tecnicamente perfetto, evitando la consumazione del reato e il ricorso alla forza. Le autorità competenti hanno attivato le procedure necessarie ad impedire in maniera definitiva gli accessi illegali nello stabile abbandonato dove si è consumato il delitto.