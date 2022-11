Scende dal treno a Ventimiglia con 22 chili di cocaina pura nel trolley: arrestato 29enne (Foto e Video)

Uno dei sequestri più ingenti di cocaina mai effettuati in stazione a Ventimiglia.

Gli agenti della Polizia di Frontiera, diretti dal vice questore aggiunto Martino Santacroce, hanno fermato nella stazione della città di confine un giovane straniero sceso da un treno in arrivo dalla Francia. L'uomo, apparentemente insospettabile, sarebbe stato tradito dal proprio atteggiamento alla vista del personale in divisa e dal suo tentativo di dileguarsi tra la folla trascinando un pesante trolley. La manovra ha così insospettito un agente che lo ha raggiunto e fermato.

Il giovane ha esibito con apparentemente tranquillità i documenti ma, alla richiesta in merito al contenuto della valigia ha risposto con un generico “chi viaggia ha sempre con sé una valigia”. All'apertura il personale della Polizia di Frontiera è stato insospettito dalla presenza di due zaini e dal forte odore di caffè, aglio e soia.

Gli accertamenti svolti in un secondo momento al comando di Ventimiglia hanno permesso di trovare all'interno del trolley 22,5 chili di cocaina con purezza superiore all'80% per un valore di circa 25 milioni di euro. L'uomo, un gambiano di 29 anni, incensurato, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Sanremo.

“Grande soddisfazione per l’operato della Polizia di Frontiera che con la sua presenza qualificata e costante in questa zona confinaria, ha reso possibile la scoperta di un ingente quantitativo di stupefacente, stroncandone immediatamente il traffico” commentano dal comando della città di confine.