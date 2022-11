Un po' di Sanremo e Triora in provincia di Varese; il giornalista Marco Corradi tra i relatori al convegno su Piero Chiara

Si è parlato tanto di Sanremo (e pure di Triora) in un convegno a Luino, in provincia di Varese, sul lago Maggiore, dedicato a Piero Chiara, il grande scrittore autore di numerosi romanzi trasformati in film o sceneggiati televisivi.

Fra i relatori il giornalista rivierasco Marco Corradi, il più giovane a firmare sulla rivista ‘Il Biribissi’ che, edita dal casinò di Sanremo, Chiara diresse a inizio anni '80. Corradi ha spiegato come nel casinò di Sanremo ci siano sempre stati grandi eventi culturali curati da personalità di spicco e ha portato, fra i tanti, l'esempio dei Lunedì e Martedì letterari che furono per primi curati dal rivese Francesco Pastonchi e proseguono ancora oggi.

Incarichi li ricevettero anche De Filippo, Mascagni e Pirandello. Ecco dunque spiegata, nel segno della continuità, la scelta di Piero Chiara chiamato a dirigere la rivista di letteratura, arte e cultura Il Biribissi (dal nome del gioco antenato della roulette) e sul quale scrissero i più importanti scrittori italiani dell'epoca. Corradi ha anche raccontato come Giacomo Casanova si trovasse a giocare di nascosto al biribissi, gioco d'azzardo proibito dalle autorità, a Genova per vincere una somma enorme e come poi, arrivato a Sanremo, venne invitato a giocare ancora. Il grande seduttore si meravigliò che a Sanremo (pur essendo Repubblica di Genova) il gioco fosse invece tollerato. Gli venne spiegato che Sanremo aveva alcuni privilegi.

Come poi annoterà Chiara nel primo numero del Biribissi la città aveva nel suo destino il gioco d'azzardo tanto da diventare depositaria di un casinò. Corradi ha parlato di una liaison fra Luino e Sanremo confermata dalle apprezzatissime mostre tenute l'anno scorso e quest'anno dall'artista Elena Rede (che ha casa a Luino) al Grand Hotel Miramare. E ancora come la connessione Luino-Riviera sia confermata poiché la stessa Rede ha scolpito l'enorme gatto in bronzo che sarà posizionato a Triora. Il convegno, organizzato collateralmente alla mostra di sculture della stessa Rede, nello splendido Palazzo Verbania, sovrastante il Lago Maggiore, ha visto presenze molto qualificate.

Così il giudice di Corte d'Appello Annalisa Palomba, il famoso artdective ed esperto d'arte Clemens Toussaint (che acquistò l'aeroporto di Albenga), la curatrice dell'archivio Sereni-Chiara di Luino Tiziana Zanetti, il docente universitario Leonardo Salvemini, la storica ed esperta dell'opera di Chiara Francesca Boldrini, il presidente del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e la presidente dell'associazione culturale Simona Fontana che ha avuto tanta parte nell'organizzazione insieme alla stessa Zanetti. Fra i numerosi presenti nel salone, sono intervenuti pure il sindaco di Luino Enrico Bianchi e la senatrice Maria Cristina Cantù.

"Una location - dice Marco Corradi - che trasuda cultura e conserva il tesoro della biblioteca e dello studio di Vittorio Sereni oltre alle pubblicazioni di Piero Chiara. Luino è un paese meraviglioso dove sono stati girati film tratti dai romanzi di Chiara. Ringrazio gli organizzatori er l'invito e in particolare Tiziana Zanetti e Simona Fontana". Ma c'è anche un altro tocco di sanremesità. Dell'evento si è occupata, oltre a giornali lombardi, anche la Rsi, Radiotelevisione svizzera. E un servizio è stato firmato da un giornalista di Sanremo che vive e lavora oggi in Svizzera: Alessandro Bertellotti. E' figlio di Vittorio Bertellotti, figura conosciutissima a Sanremo, ex nazionale azzurro di atletica e anima dell'associazione sportiva Foce.