Colletta alimentare nel weekend: Amaie Energia mette a disposizione i magazzini per la prossima distribuzione

Circa 18.000 chili di alimenti sono stati raccolti da centinaia di volontari durante la colletta alimentare di sabato scorso nei diversi punti vendita della provincia di Imperia.

I prodotti sono stati portati dai volontari nel magazzino messo a disposizione da Amaie Energia e, prossimamente, verranno distribuiti alle associazioni del territorio.

“Voglio ringraziare per la disponibilità – dichiara l’assessore Sara Tonegutti - Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei Fiori e Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia e Servizi s.r.l. i quali, anche quest’anno, hanno messo a disposizione un magazzino per la Fondazione Banco Alimentare. Colgo anche l’occasione per ricordare che 44 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare si possano recare mensilmente, in uno spazio sempre messo a disposizione dal Mercato dei Fiori, per ritirare gli alimenti che poi vengono distribuiti alle oltre 9 mila persone bisognose del territorio di Imperia”.