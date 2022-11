Prestiti Online 2023: il nuovo trend del Web

Oggigiorno anche le transazioni bancarie, che coinvolgono anche prestiti o cessioni, sono sbarcate online su ogni homebanking. Questa nuova formula permette al possessore di un conto di poterlo controllare e gestire dovunque, spesso anche senza nessun vincolo contrattuale, dal momento che con lo sdoganamento dell’internet e della società digitale, è diventato semplicissimo ottenerne uno e operare in borsa in totale sicurezza.

Sono finanziamenti prestabiliti contrattualmente che vengono erogati solamente da banche o finanziarie certificate ed autorizzate dalla Consob (ente italiano che si occupa della tutela dell’utente finale/consumatore), che ne attesta la veridicità e la loro disponibilità di servizi anche attraverso piattaforme digitali.

Essenzialmente è un prestito di denaro che viene sottoscritto ai privati, la quale dovrà essere rimborsata all’ente creditore attraverso rate mensili e in un lasso di tempo prestabilito.

Vengono scelti attraverso la rete poiché sono molto più comodi e veloci rispetto a quelli fisici, che necessitano invece di un appuntamento reale presso la sede dell’ente di riferimento.

Come funzionano?

Come già descritto, per poter richiedere un prestito, è opportuno avere determinati requisiti sia personali che giuridici (documentazione adeguata e completa) tali da rendervi idonei al servizio e poter presentare senza difficoltà la vostra proposta. Prima di tutto deve essere ricordato come la parte fiscale dell’utente, insieme alla condizione lavorativa e quella reddituale, debbano essere note, senza omissioni, ma soprattutto legalizzate.

Riassumendo, dovranno essere sottoposti a verifica:

- Documento di identità valido;

- Documento di reddito;

- Codice Fiscale;

- Documento che attesti l’indirizzo di domicilio/residenza.

Normalmente può essere richiesto da chiunque abbia compiuto almeno i 18 anni di età e quindi, da chi presumibilmente abbia la capacità di rimborsare effettivamente l’ente creditore del prestito.

Il rapporto tra debito e rata mensile deve essere positivo, proprio perché deve essere sostenibile e non provocare disagi nel beneficiario, che potrebbe diventare un eventuale cattivo pagatore, non rimanendo alle regole contrattuali.

Perché sono così convenienti?

Un prestito online è conveniente sia per la velocità di stipula che per il suo ammortamento, che è liquidato direttamente al cliente e senza particolari vincoli o oneri di sistema.

E’ ottimo per chiunque desideri avere una somma di denaro immediatamente disponibile e con un basso tasso di interessi, che non dovrà sicuramente superare il valore del credito richiesto.

Sono una soluzione alternativa ai comuni prestiti fisici, che solitamente richiedono molto tempo e troppa burocrazia, spesso considerata un grosso deterrente.

Infatti, chi richiede un prestito ha bisogno di un servizio che non necessiti di particolare burocrazia accessoria, privilegiando invece i processi lineari e senza il coinvolgimento di terze parti. I vantaggi come già descritto, sono tantissimi, e la maggior parte di essi riguardano essenzialmente la libertà che caratterizza questo metodo di prestito.

A chi posso richiederli?

Un esempio possono essere i prestiti online erogati da Compass, che di norma sono gestiti direttamente dall’ente bancario stesso, che senza l’ausilio di intermediari, li garantisce e ne certifica la validità.

Sottoscrivere un contratto online, in questo caso è molto semplice, dal momento che attraverso la sola compilazione di un form tramite mail e l’invio della documentazione giusta, potrete usufruire di questo servizio senza alcun rischio per i vostri contatti personali.

Tutte le vostre identità infatti, sono obbligatoriamente tutelate dalla policy aziendale, sia in termini di privacy che di diritto alla riservatezza, le quali possono essere consultabili sul sito ufficiale del gruppo Compass.