Bluespirit.com, eleganti collezioni di gioielli accompagnati da vantaggiosi sconti per il Black Friday

Il Black Friday, ricorrenza ormai radicata anche in Italia, rappresenta uno dei momenti migliori dell’anno per acquistare tantissimi prodotti a prezzi competitivi. Le occasioni di risparmio interessano anche il settore dei bijou, e grazie al Black Friday Bluespirit è possibile approfittare di riduzioni convenienti che raggiungono anche il 70%. Alle offerte si affiancano spedizioni rapide e pagamenti sicuri, senza dimenticare il puntuale servizio di assistenza, sempre pronto a fornire indicazioni preziose all’utente.

Nel catalogo digitale dell’e-commerce figurano centinaia di gioielli: collane, orecchini, fedi nuziali, bracciali, cavigliere e orologi. Sono realizzati con materie prime pregiate, dai diamanti all’oro, passando per argento, perle e gemme.

Per quanto riguarda i marchi, sono stati scelti unicamente quelli più celebri e apprezzati del settore. Qualche esempio? Lucien Rochat, Citizen, Festina, Chiara Ferragni Brand, Live Diamond, 10 Buoni Propositi, Morellato e Cluse, solo per ricordarne alcuni.

Ad impreziosire l’offerta, già caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo giungono ulteriori riduzioni. Sulle collezioni in oro gli sconti raggiungono il 20%, mentre su una selezione di bijou del brand Tom Hope arrivano fino al 50%.

Nella sezione “Idee Regalo” del portale si incontrano diversi cadeau, perfetti per stupire una persona speciale in qualunque ricorrenza: matrimoni, anniversari, lauree o compleanni. In alternativa, è possibile acquistare una gift card di un valore compreso tra 20 e 500 euro.

Nell’eventualità di richieste particolari o bisogno di consigli il cliente può fare affidamento sul puntuale servizio di assistenza multi-canale. È raggiungibile via e-mail o tramite numero di telefono (dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00).

Con la Bluespirit Card, collegata al programma fidelity, si ricevono promozioni su misura e un regalo di benvenuto. Non solo, una volta raggiunto il livello di membership Diamond, a quota 250 punti, i vantaggi aumentano ulteriormente.

Le modalità di transazione selezionate da Bluespirit pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: PayPal, carta di credito, ApplePay, GooglePay o bonifico bancario. L’e-shop, del resto, utilizza il circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online.

Riguardo alle spedizioni, infine, diventano gratuite per ordini di oltre 39 euro. Non solo, è prevista l’opportunità di ritirare i nuovi bijou presso uno dei punti vendita Bluespirit distribuiti in tutta Italia. Qui è possibile richiedere il servizio di personalizzazione, con l’incisione di scritte, numeri o date.

Approfitta delle offerte Bluespirit.com e lasciati incantare dalle raffinate collezioni di monili. Se ti iscrivi alla newsletter ti attende uno sconto del 10%!