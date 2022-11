Una guida completa per l’editing delle foto online gratis

Una guida completa su come modificare foto gratis

Siamo appena tornati da una vacanza o abbiamo scattato delle foto al parco e una volta pubblicate in rete ci rendiamo conto che non sono come ci aspettavamo? Il problema potrebbe risiedere proprio nella mancanza di una corretta post produzione.

Molti non sanno che la maggior parte delle foto che vediamo online sono elaborate con un programma specifico per l’editing fotografico. Certo, l’idea di dover imparare ad utilizzare un sofisticato software di fotoritocco non è proprio allettante anche perché ci vuole davvero molto tempo e dedizione per arrivare ad ottenere risultati soddisfacenti.

Cosa fare allora se vogliamo migliorare le nostre immagini, rimuovere lo sfondo per caricarle su un sito di ecommerce o semplicemente renderle più belle e mostrarle con orgoglio ad amici e familiari su Instagram?

In questo articolo consigliamo 5 photo editor online gratis che possiamo iniziare ad utilizzare da subito, senza alcuna conoscenza tecnica, per editare le foto in modo veloce, efficace e soprattutto… gratuito!

A cosa servono gli editor di immagini online

I puristi dell’immagine di vecchio stampo potrebbero pensare che ritoccare le immagini non sia una cosa giusta e, per quanto se ne possa discutere per ore, la verità è che le foto vengono editate da sempre, fin da quando è comparsa la pellicola fotografica.

Che si voglia accettare o meno, il processo di sviluppo della pellicola fotografica in camera oscura era in effetti una sorta di editing analogico dell’immagine. Di fatto, tramite tecniche come lo scherma e brucia si decideva la resa finale dell’immagine immortalata su carta fotografica.

Lo stesso sviluppo in bianco e nero è in sostanza un’alterazione della visione del mondo intorno a noi e diventa quindi una scelta creativa in fase di sviluppo della fotografia e della rappresentazione personale del mondo che ci circonda.

Viene naturale quindi accettare il fatto che gli strumenti moderni di editing fotografico sostituiscono il vecchio processo di sviluppo della pellicola. Se vogliamo che le nostre immagini siano perfette, è molto importante elaborarle con un programma di modifica foto (editing fotografico) in modo da poter controllare e migliorare i vari aspetti dell’immagine tra cui:

● Luminosità e contrasto

● Saturazione del colore

● Applicazione del contrasto selettivo

● Rimozione dello sfondo od oggetti indesiderati

● Conversione della foto in bianco e nero

● Modifica dei colori ad alcuni elementi

● Aumento della nitidezza o ridimensionamento dell’immagine

Controllando i parametri sopra citati, potremo ottenere esattamente l’immagine che abbiamo in mente. Nel prossimo paragrafo vediamo quali sono i programmi di editing foto da avere nel nostro arsenale di content creator o fotografo.

Quali sono le migliori app di modifica delle foto

Avete presente il coltellino svizzero? Si tratta di un oggetto che al suo interno contiene tante lame differenti, ognuna adatta per risolvere un tipo di problema specifico. Bene, in questo paragrafo consigliamo 5 programmi di modifica delle foto gratis dove ognuno va a risolvere un problema specifico.

Siamo sicuri che grazie a questi programmi per la modifica delle foto gratuiti tutti riusciranno a editare le proprie immagini in modo davvero impeccabile.

Depositphotos Background Remover

Può capitare spesso di avere l’esigenza di rimuovere lo sfondo da un’immagine. Chi gestisce un e-commerce, ad esempio, sa benissimo quanto questo sia importante. Anche gli artisti che manipolano le immagini hanno spesso la necessità di scontornare il soggetto e rendere lo sfondo trasparente.

Niente di più facile! Collegandoci al sito it.depositphotos.com/bgremover.html, possiamo caricare la nostra immagine direttamente online ed eliminare lo sfondo in modo totalmente automatico in pochissimi secondi. Lo strumento inoltre permette di rifinire il risultato in maniera davvero semplice.

Grazie alla potentissima intelligenza artificiale che si trova alla base di questo applicativo, eliminare lo sfondo alle immagini è davvero un gioco da ragazzi.

Raw Therapee

Per chi ha l’esigenza di editare dei file RAW senza dover sottoscrivere nessun abbonamento o pagare per poter usare gli editor professionali, Raw Therapee è l’editor raw gratuito perfetto.

Questo applicativo è consigliato soprattutto ai fotografi che scattano nel formato non compresso chiamato raw e hanno bisogno del massimo controllo durante la fase di editing fotografico.

Il formato raw viene prodotto da macchine fotografiche professionali e anche da alcuni dispositivi mobili, come il recente iPhone 14.

Snapseed

Snapseed è un programma per ritoccare foto completamente gratuito scaricabile sotto forma di app sui dispositivi mobili Android e iOS. Editare immagini con Snapseed è davvero semplice: basta caricare l’immagine nell'applicativo e scegliere tra gli innumerevoli strumenti messi a disposizione per il miglioramento della foto. Una volta terminato l’editing della foto, è possibile salvarla sul proprio dispositivo o caricarla direttamente sui social.

Una cosa molto sfiziosa di Snapseed è che permette la creazione dei preset personali. Grazie a questa funzione, si possono salvare degli stili personali e applicarli alle foto successive con un solo click.

Paint 3D

Paint 3D è un programma gratuito molto interessante perché, oltre a realizzare elementi di grafica 2D, permette anche di costruire oggetti 3D, funzione non comune da incontrare negli applicativi gratuiti.

Paint 3D è molto facile da utilizzare e, grazie alla sua funzione di grafica 3D, è ancora più divertente, specie per chi sta muovendo i primi passi nel mondo della grafica e dell’editing fotografico.

Krita

Krita è un software gratuito e open-source creato appositamente per gli artisti e gli illustratori in modo che possano creare immagini di fantasia con estrema semplicità. Anche se non si tratta di un applicativo dedicato esclusivamente all’editing fotografico, abbiamo pensato di consigliarlo perché può essere molto interessante per tutti coloro che adorano disegnare e creare immagini fantasiose in modo totalmente gratuito.

Conclusioni

Grazie all’utilizzo dei programmi per la modifica delle foto gratis, è possibile migliorare le immagini in modo velocissimo direttamente online. Ogni applicativo che abbiamo elencato ha determinate caratteristiche che possiamo sfruttare al meglio per ottenere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.

La vastissima scelta dei programmi per la modifica delle foto ci permette di elaborare le foto esattamente come desideriamo, regalandoci grandi soddisfazioni!