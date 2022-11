Sanremo, nella sede di Cna il senatore Berrino presenta il nuovo assessore regionale Sartori alle categorie (Foto e video)

Dopo quella di Imperia alla Camera di Commercio (QUI) il senatore Gianni Berrino ha presentato, nel pomeriggio, il suo successore in Regione, Augusto Sartori, presso la sede di CNA a Sanremo.

Sartori è il nuovo assessore regionale al Turismo, ai Trasporti e al Lavoro. “Oggi a Sanremo, con CNA e con le altre categorie, dico che anche se Augusto Sartori è diventato assessore al Turismo, ai Trasporti e al Lavoro non toglie nulla ai territori, perché come ho fatto io per le province altrettanto farà lui” - ha dichiarato il senatore Gianni Berrino - “Sono certo che per la provincia di Imperia, che turisticamente è importantissima, farà il suo lavoro come l’ho fatto io e sarà attivo rispetto alle istanze che le categorie porteranno”.

Augusto Sartori proseguirà perciò il lavoro dell’ex assessore regionale Berrino. “L’assessore di casa ha svolto splendidamente bene questi sette anni di assessorato” - ha commentato Augusto Sartori - “Sarà difficile perché trovo una situazione con un lavoro molto ben fatto e quindi sarà mio compito cercare quantomeno di imitarlo. Sono nato in provincia di Imperia e poi per me la Liguria sono le quattro province di conseguenza non c'è differenza tra Genova, Imperia, Savona e La Spezia”.

"Al nuovo assessore regionale chiediamo una continuità di dialogo che avevamo con il neo senatore Berrino in ottica di confronto e rapporto con le associazioni e con gli associati e la parte produttiva del Ponente" - ha detto Olmo Romeo, presidente regionale Turismo e Commercio CNA - "L'incontro di oggi è particolarmente importante proprio perché getteremo le basi per questo dialogo".

"Il turismo digitale è il turismo affrontato e approcciato con una mentalità e strumenti digitali" - ha sottolineato Graziano Poretti, presidente del digitale di Cna Imperia - "A tal proposito Cna ha presentato un suo progetto di turismo digitale legato alla destinazione turistica a Rimini".