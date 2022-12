La gattina nella è stata presa ieri per essere sterilizzata, ma è stato scoperto che è una gattina che ha sempre vissuto in casa e non può tornare per strada.

L’inverno è troppo freddo e per lei si cerca un’adozione urgente. La gattina è bravissima è sterilizzata e si trova ad Arma di Taggia. Per informazioni chiamare il 339 36 70 333.