Imperia: Sorgi confermato presidente FIVA Confcommercio, "Nel direttivo anche collega bangladese per essere più rappresentativi"

Il sindacato Fiva, Federazione italiana Venditori ambulanti, della Confcommercio, ha rinnovato le cariche per il Direttivo provinciale. Fabrizio Sorgi è stato confermato presidente provinciale Fiva. Il Direttivo è formato anche dai consiglieri Rocco Guiderone, Abdus Satter e Giovanni Febbo Arangio.

Sottolinea il presidente provinciale Fiva Confcommercio Fabrizio Sorgi: “Ringrazio i colleghi per la fiducia rinnovata nei miei confronti. Considerato che i nostri mercati si allargano sempre più anche agli stranieri, abbiamo inserito nel Direttivo un collega originario del Bangladesh, in modo che il sindacato sia veramente e pienamente rappresentativo della categoria, per il bene delle quale continueremo a lavorare con impegno, supportati dalla grande struttura della Confcommercio".



"Auspichiamo che il nuovo Governo possa essere attento alle necessità del nostro settore. Un’attenzione che mi sembra di cogliere già da alcuni primi provvedimenti adottati, quali l’innalzamento della soglia del contante e gli annunciati controlli sulle partite Iva definite ‘apri e chiudi’, che generano concorrenza sleale per le imprese reali” - conclude Sorgi.