Diano Marina: domani iniziativa di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, il Comune di Diano Marina propone un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Si tratta di un invito rivolto alla cittadinanza, in segno di solidarietà alle donne che hanno subito e subiscono violenza, ma anche in segno di lotta e rifiuto contro ogni forma di violenza.

I cittadini potranno aderire lasciando sulla panchina allestita di rosso, in Corso Roma all’angolo adiacente alla piazza del Comune, un paio di scarpe di qualunque genere di colore rosso. Chi non avesse la possibilità di deporre le scarpe rosse, potrà firmare il registro che verrà lasciato appositamente sulla panchina in segno di partecipazione all’iniziativa.

I commercianti inoltre sono invitati ad allestire le loro vetrine di rosso, il colore che dal 2009 rappresenta la lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

“Questa simbolica manifestazione, seppur rappresentando un piccolo gesto, si accosta al quotidiano impegno profuso dagli operatori del Settore Servizi Sociali per garantire sostegno alle donne vittime di violenza, a cui si rivolge sempre la massima attenzione e l’invito a denunciare situazioni di sopruso dei loro diritti” dichiara Sabrina Messico Assessore comunale di riferimento.