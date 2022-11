Mobilitazione di soccorsi, dalle 10.30 di questa mattina sulle alture di Vallecrosia nella zona di Conca Verde per l’incendio che ha colpito un magazzino utilizzato in campagna come deposito attrezzi.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo e, al momento non si conosce l’entità del rogo e i danni provocati. Maggiori particolari più tardi.