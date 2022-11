Sanremo: il piano asfalti è pronto a partire, affidati oltre 400 mila euro di lavori a una ditta di Mondovì

Dopo tante parole è il momento dei fatti. Il Comune di Sanremo sta per dare il via al piano asfalti che consentirà di rifare diverse strade che da tempo necessitano di interventi nel nome della sicurezza e anche per l’immagine generale della città.

Nelle ultime ore gli uffici di palazzo Bellevue hanno affidato i lavori per il primo lotto di asfalti concordato con l’ufficio Viabilità che ha individuato le zone prioritarie di intervento. Sarà la ditta di Mondovì ‘Giuggia costruzioni’ a farsi carico dei vari lavori per un importo complessivo di 423 mila euro.

In vista dell’affidamento il Comune ha stilato una sorta di graduatoria delle strade. Quelle con maggiore urgenza sono: via Monte Ortigara, via Capitan Calvini, strada alla Colla, strada degli Olandesi, via Tasciaire, strada Villa, via Isola Inferiore, strada Borgo Tinasso, mulattiera San Lorenzo, via delle Fonti e strada Solaro Rapelin. Meno urgenti: via Nino Bixio, via Leopardi, strada Peiranze, via Lamarmora, via XX Settembre, strada carrozzabile San Pietro, strada Campo Golf, via Monte Calvo, strada San Lorenzo, strada Solaro, via Pallavicino, Poggio e casa Serena, strada Sen. Ernesto Marsaglia e strada Bussana Vecchia.

L’affidamento all’impresa è l’ultimo atto prima del via ai lavori che, quindi, sarà pianificato nei prossimi giorni in modo da ultimare gli interventi più impattanti prima delle feste di Natale.