Ospedaletti: un complesso sportivo per il Padel in strada Vallegrande, il bando pubblicato dal Comune

Un bando per la realizzazione di un complesso sportivo per il 'Padel' in un'area apposita in strada Vallegrande. Il progetto prevede la creazione di due campi da padel, con la possibilità per chi se lo aggiudicherà di coprirli entrambi e di realizzare un terzo campo, ma anche la presenza di un chiosco-bar e un'area giochi per bambini.

Il bando è stato pubblicato dal Comune e la stima dei lavori è stata stabilita dalla Giunta in 118.750 euro complessivi (65.000 per i due campi da padel, 20.000 per il chiosco-bar, 7.000 per le sistemazioni esterne, 3.000 per imprevisti, più Iva e spese tecniche).

La concessione mista di lavori-servizi avrà una durata di 5 anni ed ha un valore stimato pari a 480.000 euro. Per l'ammissione alla gara, le offerte dovranno essere presentate con plico telematico e pervenire entro le ore 12 del 10 gennaio 2023.