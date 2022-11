Bordighera: per il quarto anno consecutivo, il bilancio di previsione approderà in Consiglio entro il 31 dicembre

Per il quarto anno consecutivo il bilancio di previsione del Comune di Bordighera sarà presentato in Consiglio entro il 31 dicembre, condizione che permetterà di avviare la gestione dell’anno 2023 senza i vincoli correlati all'esercizio provvisorio. La Giunta ha infatti approvato gli schemi del documento 2023 – 2024 – 2025 nella seduta dello scorso 15 novembre.

Il bilancio pareggia ad euro 21.848.920 e sconta un contesto di finanza pubblica penalizzato dalla crisi economica internazionale e dallo scenario geopolitico in atto, con forti ripercussioni anche sui Comuni. Ad oggi, per l’anno 2023 non c’è certezza di una diminuzione dei costi energetici e pertanto le previsioni di spesa hanno dovuto tenere conto di questa criticità, che sta coinvolgendo gli enti pubblici, le attività e le famiglie di tutta Italia.

L’Amministrazione, con l’obiettivo di favorire la ripresa del tessuto economico cittadino e di sostenere i cittadini che si trovino in difficoltà, non ha aumentato le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi comunali. Le tariffe TARI saranno approvate entro il 30 aprile 2023 secondo la disciplina normativa vigente, che prevede la copertura dei costi del servizio di igiene urbana.

In linea generale il bilancio è stato improntato al mantenimento dei servizi esistenti con particolare riferimento al supporto socio – assistenziale in relazione alle necessità attuali e alla prosecuzione degli interventi di promozione turistica, che generano positivi effetti di sviluppo e che vengono co-finanziate dal gettito dell’imposta di soggiorno di concerto con le associazioni di categoria al Tavolo del Turismo.

“Confidiamo che il 2023 rappresenti un momento di ulteriore crescita per Bordighera.” ha commentato il Sindaco Ingenito. “Con questo obiettivo continueremo a sostenere l’economia cittadina con nuovi investimenti per la riqualificazione urbana, con la prosecuzione dei progetti già avviati, con altre iniziative di valorizzazione del territorio e della sua spiccata vocazione turistica.”​