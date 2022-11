A Sanremo la presentazione delle proposte didattiche per le scuole dei Musei statali

Giovedì 24 novembre la Direzione regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura) organizza un incontro rivolto alle insegnanti di ogni ordine e grado per presentare in modo congiunto le nuove proposte didattiche dei tre musei statali del ponente ligure e cioè il Museo preistorico dei Balzi Rossi, l’Area archeologica di Nervia e il Forte di Santa Tecla. "Si tratta di un appuntamento importante che vuole rafforzare il legame che i musei hanno con le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di costruire insieme dei percorsi di crescita e di sviluppo per i visitatori di domani" - spiegano gli organizzatori.

L’incontro si svolgerà dalle 17.00 alle 19.00 presso la Sala Magazzino di Ponente di Forte Santa Tecla a Sanremo e vedrà in prima persona i Direttori dei tre siti raccontare i musei e le loro attività nel prossimo anno scolastico 2022-2023. "Le insegnanti potranno inoltre interfacciarsi direttamente con i Responsabili locali dei Servizi Educativi e dialogare con loro (ore 18.00-19.00). Avranno così modo di visionare i materiali e i kit didattici che gli studenti useranno nel corso dei laboratori, che ricordiamo sono sempre gratuiti. Ingresso libero sino a esaurimento posti. È auspicabile la prenotazione all’indirizzo drm-lig.servizieducativi@cultura.gov.it" - concludono da Direzione regionale Musei Liguria.

