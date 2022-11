Serata di formazione per i soci del Lions club Sanremo Matutia con ospite Valerio Airaudo, Coordinatore GLT del distretto 108ia3 (foto)

I soci del lions club Sanremo Matutia si sono riuniti per una apericena al ristorante Impekabile di Bussana la sera di mercoledì 16 novembre, serata dedicata alla Formazione Lions con un ospite d’eccezione: Valerio Airaudo, Coordinatore GLT del distretto 108ia3.

Erano presenti Gigi Amorosa, segretario distrettuale con la moglie Mimma, Giorgio Marenco, Presidente di zona, numerosi soci ed ospiti. Si è data la precedenza all’entrata di una nuova socia M.Luisa Bianchi attiva volontaria della CRI e molto disponibile nel sociale e nel volontariato. Molto gradito il suo ingresso in quanto possiede una personalità eclettica particolarmente incline al “servizio”.

Il nostro formatore ha poi presentato una tecnica nuova: la formazione attraverso il Role Playing (gioco o interpretazione dei ruoli) che consiste nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale: i ruoli sono assunti da due o più studenti davanti al gruppo dei compagni–osservatori (in campo scolastico).

Attraverso un divertente sceneggiato è stata presentata una organizzazione chiamata “Terra dei Pinguini” la storia si basa sul fatto che i soci tutti pinguini vorrebbero aprire le porte ad altri, in questo caso ad altri “volatili”. Si presenta un pavone dall’aspetto vivace dalla camicia multicolore e dalla cravatta colorata che sarebbe seriamente intenzionato ad entrare nella comunità dei pinguini in quanto preparato, entusiasta, con tutte le carte in regola. Quindi è in arrivo una curiosa ghiandaia tutta in blu con in testa un grande cappello: ha voglia di fare, è piena di idee e speranzosa di essere accettata… E’ la volta di un astuto falco curioso ed aggressivo ,quindi un bel cigno un po timido e pacato ansioso di essere d’ aiuto alla famiglia dei pinguini. Ma il consiglio dei pinguini più anziani esamina la candidatura del pavone, non sono entusiasti di lui “dovrebbe avere un aspetto più da pinguino, dovrebbe uniformarsi al protocollo della casa!!”. I pinguini aimè non accettano le diversità dei volatili in oggetto!! Anche la ghiandaia non ha fatto buona impressione ma lei si giustifica “cambiare come fossi un pinguino non mi va, non sarei me stessa! E cosi via nessun uccello può entrare nella organizzazione la cui struttura ha un aspetto basato sull’immobilità, ha una visione ristretta, autoreferenziale che vieta loro di espandersi.

Questo gioco di ruolo, interpretato benissimo da soci lions, ci ha insegnato che l‘impegno individuale per cercare di persuadere e influenzare uno stile tradizionale votato al limite in mobilità è inutile. Difficile cambiare i propri sistemi di credenze. Abbiamo compreso che quando i soggetti sono conformisti e spaventati dalle novità creano spesso una struttura selettiva, arida fondata sulla burocrazia e l’inflessibilità, unico modo per loro, di garantire la continuità delle procedure conosciute.

Gli interpreti con molta convinzione hanno illustrato quanto, nei clubs, la mentalità sbagliata possa creare disagi e situazioni di stallo. .necessita guardare oltre adottando maggior flessibilità verso l esterno e gli altri!!! Infine la presidente Roberta Rota ha ringraziato a nome di tutti i soci Valerio Airaudo per l'organizzazione della serata, il Presidente Giorgio Marenco per il valido aiuto…nelle vesti di Perry, il segretario Distrettuale Gigi Amorosa, la socia Muia Sara dell’area GMA, e tutti gli attori che volontariamente hanno offerto la loro disponibilità.

Addetto staampa lions club Sanremo Matutia: M.Luisa Ballestra