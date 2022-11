Sanremo: insegnanti di geografia in pensione in visita alla Pigna accompagnati a due alunni dell’ultimo anno del tecnico Turistico Ruffini Aicardi

Nella giornata di ieri, sabato 19 novembre, un gruppo di persone, formato per la maggior parte da insegnanti in pensione provenienti da Imperia e dintorni (tutte appartenenti alla AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), è andato alla scoperta della Pigna, centro storico di Sanremo, guidati da due alunni dell’ultimo anno del tecnico Turistico Ruffini Aicardi.

“L’iniziativa rientra – spiega il professor Franco Banaudi - in un percorso di scoperta o riscoperta più consapevole della ricchezza del territorio, alla ricerca di elementi storico geografici e artistici. Molto istruttivo è stato il percorso tra le strette case e le piccole piazze, l’osservazione dei principali edifici religiosi la chiesa di Santo Stefano e quella San Giuseppe, gli aneddoti sulle abitudini degli abitanti della Pigna nei secoli scorsi. Una ricchezza culturale da non dimenticare.

Piacevoli fuori programma sono stati la visita dell’Oratorio di San Sebastiano, tenuto aperto da alcuni volontari. Alla vista delle 15 persone chi era di turno si è improvvisato cicerone, illustrando storia e ricchezze contenute nell’edificio.

Di fronte all’Oratorio è stato rivolto l’invito alla visita delle stanze affrescate del palazzo Gentile-Spinola anche in questo caso reso possibile da una associazione di volontari che gestisce i locali e li utilizza per attività varie.

Al termine della passeggiata la riflessione dei più è stata di apprezzamento per la valorizzazione di borgo antico che ricordavano non molto curato nel passato. Contemporaneamente un sentimento di gratitudine a tutti coloro che sono attivi per renderlo più fruibile”.