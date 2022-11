Vicini da incubo, inquilini sfrattati a processo per stalking ai proprietari: l'incubo di una coppia sanremese riscostruito in tribunale

Insulti, minacce anche di morte, dispetti su dispetti, e aggressioni fisiche. La vita di una coppia che aveva affittato ad una famiglia l’appartamento al piano di sopra, rispetto a quello dove abitavano, si è trasformata in un incubo senza fine. La vicenda è approdata in Tribunale e il processo è in corso celebrazione dinanzi al giudice monocratico di Imperia, Marta Maria Bossi.

Alla sbarra due giovani, un uomo e una donna conviventi, accusati di stalking. Il dibattimento tra origine dalla denuncia presentata dai proprietari dello stabile, originari di Sanremo, che devastati fisicamente e psicologicamente dalla situazione si sono rivolti alle forze dell’ordine per avere giustizia.

Tutto è iniziato nell’aprile del 2020 quando i vicini, dopo aver ricevuto la lettera di sfratto per morosità, avrebbero iniziato a mettere in atto alcune presunte condotte vessatorie. Tra queste la musica a tutto volume, continui rumori molesti, offese urlate dal balcone e il rubinetto dell’acqua lasciata volontariamente aperta, secondo la ricostruzione operata dal pm Veronica Maglio, con lo scopo di danneggiare l’immobile in cui risiedevano marito e moglie o semplicemente per ripicca all’apertura dell’acqua calda o per l’attivazione dell’autoclave. La lista degli episodi, che integrerebbero il reato di atti persecutori, è però molto più lunga. La coppia avrebbe ‘staccato’ il contatore dell’elettricità che serviva l’appartamento dei proprietari e poi si sarebbe spinta persino a ‘tamburellare’ con le dita il pavimento e a incitare anche i propri bambini a correre nell’appartamento per fare rumore, soprattutto la sera e la notte, con l’unico scopo di disturbare. Il 6 luglio del 2020 poi, l’inquilino avrebbe aggredito il padrone di casa con un’asse di legno di oltre un metro e mezzo.

In aula si è registrata la testimonianza delle parti offese, rappresentate dall’avvocato Stefania Abbagnano che hanno raccontato e ricostruito, rispondendo alle domande delle parti e del giudice Bossi, le vicende oggetto del procedimento. Drammatica soprattutto la testimonianza della donna. “Ho ricevuto insulti di tutti i tipi anche davanti a terze persone, ha riferito in Tribunale, era impossibile continuare ad abitare lì. Non potevo rientrare in casa mia, dovevo aspettare mio marito per timore che mi accadesse qualcosa. Non dormivo più, avevo attacchi di panico e di ansia. Sono stata in cura da uno psicologo anche perché ho iniziato a soffrire di bulimia. Ci hanno minacciato più volte anche di morte”.

“Avevo paura a stare in casa da sola, ha detto quasi singhiozzando. Siamo stati costretti ad andare via da casa nostra trovando ospitalità da amici e parenti e abbiamo dovuto portare i nostri cani in una seconda abitazione dell’entroterra perché gli inquilini del piano di sopra lasciavano i loro negli spazi condominiali in comune. Abbiamo inoltrato poi, una segnalazione al servizio di igiene dell’Asl 1 perché era pieno di escrementi e spazzatura. Me lo dissero chiaramente, ha riferito donna, che non li avrebbero tenuti più nel recinto e saranno sempre liberi; io avevo molta paura di questa situazione”.

“A mio marito dicevano di tutto e di più. 'Scemo, bastardo, vattene, non è più casa tua', ha dichiarato la parte offesa. Anche a me sono stati rivolti insulti di tutti i tipi e molto spesso venivano sentiti da tutto il vicinato. In un’occasione mi è stato detto ‘se vuoi che me ne vado mi devi pagare’”. Agli atti del processo, così come confermato in Tribunale dalla donna, anche alcune minacce specifiche che per l’accusa cristallizzano il clima di terrore che i proprietari di casa hanno vissuto per mesi. Minacce confermate al giudice dalla parte offesa. “Preparatevi a non dormire stanotte; anche io faccio salire mio padre e mio cognato, una bella coltellata, si dissanguano e via’: questo quanto gli imputati, difesi dal legale Giulio Bettazzi, avrebbero riferito ai proprietari di casa. Per la Procura quanto accaduto avrebbe generato nelle parti offese un fondato timore per la propria incolumità costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita considerato che la coppia ha dovuto lasciare la propria abitazione per ‘sfuggire’ le presunte molestie e vessazioni degli inquilini. Il processo è stato aggiornato a lunedì prossimo quando verranno sentiti i testimoni della Procura e della parte civile.