Sanremo, bambini si trasformano in supereroi in difesa dei diritti dell'infanzia (Foto)

La scuola parentale primaria "Dal Saggio gufo" dell'associazione Talea di Sanremo ha creato una simpatica iniziativa in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, che si celebrerà domani. Con i bambini della scuola hanno letto "I diritti naturali dei bambini e delle bambine", il manifesto nato più di 20 anni fa dall'appassionato e creativo pensiero di Gianfranco Zavalloni, inesauribile fonte di ispirazione e riflessione nel cercare la strada verso un'educazione libera, a contatto con la natura, lenta e non violenta.

"Con i bimbi si è discusso di diritti e si è chiesto cosa è più importante, cosa dovrebbe essere garantito a tutti i bambini. Le loro risposte sono state dolcissime, essenziali e semplici: l'amore, una casa, il cibo, la felicità, bere acqua pulita e giocare. I bambini hanno scelto, dal manifesto Dei Diritti Naturali, il diritto che ritenevano il più prezioso. Ciascuno ha poi preparato un manifesto" - fa sapere l'associazione Talea di Sanremo.

"I bambini si sono trasformati in supereroi pronti a difendere i diritti dei bambini. Indossati i mantelli la missione è cominciata. Le maestre hanno stampato i manifesti in più copie, alcuni sono stati affissi in giro per la città, altri donati ai passanti. La missione continua. I diritti dei bambini devono essere protetti ogni giorni. Siamo sicuri che i nuovi super eroi di Sanremo faranno il possibile affinché questo avvenga" - dice l'associazione Talea di Sanremo.