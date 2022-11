Sanremo: i ringraziamenti di una paziente al reparto otorinolaringoiatra dell'Ospedale Borea

“Volevo pubblicamente ringraziare tutti i medici, infermieri, Oss (in particolar modo il Sig. Nicola estremamente allegro e simpatico) e ogni altro operatore del reparto otorinolaringoiatra dell'Ospedale di Sanremo, per l'estrema professionalità, accoglienza e umanità dimostrata nei miei, e, nei confronti dei miei parenti, durante il mio ricovero.

Vorrei potervi nominare tutti, ma dimenticherei qualcuno e non sarebbe giusto. Mi sono sentita accudita come in famiglia e questo quando si è ricoverati è un gran supporto. Grazie ancora e buona continuazione nel Vs. importantissimo lavoro.

Flavia Barel”.