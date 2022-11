Question time del Consigliere Fabrizio Risso (Pd): "Garantire il Punto Nascite all'ospedale di Imperia"

Il consigliere comunale del gruppo consiliare Democratici per Imperia Fabrizio Risso ha depositato un question time sul punto nascite in vista del prossimo consiglio comunale.

Ecco il testo del question time:

Il sottoscritto Fabrizio Risso Consigliere comunale dei Democratici per Imperia

Premesso che: recenti notizie giornalistiche riportano la scelta della Regione di trasferire all’ospedale Borea di Sanremo il Punto nascite provinciale. In realtà è da diversi anni che l’Amministrazione regionale valuta la chiusura di uno dei due Punti Nascite presenti nel territorio provinciale. Infatti già nel 2016 in sede di Conferenza dei Sindaci Asl la precedente amministrazione comunale ribadì la propria contrarietà all’accorpamento dei Punti Nascite ottenendo dalla Regione Liguria il mantenimento dei Punti Nascita di Imperia e Sanremo.

Considerato che nel 2016 sono stati portati a termine importanti lavori di ristrutturazione al Punto Nascite di Imperia per un ammontare di circa 2,3 milioni di euro.

Considerato che nel 2020 in occasione di un'interpellanza presentata dal consigliere regionale del PD Enrico Ioculano sull’ospedale unico della Provincia di Imperia lo stesso presidente Toti ribadiva che i due Punti Nascita di Imperia e Sanremo sarebbero stati mantenuti fino alla realizzazione dell’Ospedale Unico.

Considerato che il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, che doveva essere discusso nel mese di novembre 2022 e che probabilmente sarà discusso nei primi mesi del 2023, avrà delle ricadute importanti per il nostro territorio e comprenderà le future scelte organizzative territoriali sulla riorganizzazione dei reparti ospedalieri della nostra provincia.

Precisato che l’eventuale chiusura del Punto Nascite di Imperia genera una profonda preoccupazione nei cittadini imperiesi.

Il Consigliere comunale chiede di essere aggiornato sull’eventuale chiusura del Punto Nascite di Imperia e di intraprendere in sede di Conferenza dei Sindaci ASL ogni meglio vista iniziativa al fine garantire il mantenimento del Punto Nascite presso l’ospedale di Imperia.