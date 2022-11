I Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matuzia, Arma e Taggia organizzano “Se ti muovi il diabete si ferma"

Domenica prossima, in occasione del services mondiale “I Lions contro il diabete”, anche i Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matuzia, Arma e Taggia, contribuiscono a sostenere la campagna contro il diabete, organizzando una camminata Lions “Se ti muovi il diabete si ferma”, per l'occasione saranno eseguiti screening gratuiti per la glicemia con medici e infermieri professionisti.

La “Camminata Lions non competitiva, contro il Diabete - se ti muovi il diabete si ferma”, è aperta a tutti (famiglie, ragazzi, nonni, anche ai piccoli amici a quattro zampe, che ci accompagnano nelle nostre passeggiate).

A Sanremo l’appuntamento è alle 9 in via Matteotti davanti al Cinema Teatro Centrale, dove ci sarà un gazebo allestito dai Rangers d'Italia per accogliere i partecipanti e fare uno screening gratuito della glicemia da parte di medici specializzati. Dopo gli screening si effettueranno delle partenze programmate a gruppi (alle 9,30, alle 10 e alle 10,30), ridiscendendo tutto corso Mombello fino ad immettersi sulla pista ciclabile per effettuare il percorso previsto fino ad Arma di Taggia.

Nella zona “La Vesca” sarà allestito un punto di ristoro con distribuzione di un frutto e bottigliette di acqua minerale.

All’arrivo ad Arma di Taggia, sul piazzale “Tiziano Chierotti”, ci sarà un’altra postazione dei Lions Arma e Taggia, con dei medici che rileveranno la glicemia al termine della camminata, allo scopo di verificarne il miglioramento glicemico.

"E’ una bella occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta, in compagnia e con un occhio rivolto al proprio stato di salute" - fanno sapere i Lions - "Per informazioni sulla partenza della "Camminata Lions" e sugli screening gratuiti a Sanremo contattare il n° 338/6988854, per chi desidera avere informazioni sul punto Lions organizzato a Arma di Taggia per lo screening gratuito del diabete, telefonare al n° 348/7292946".

"Il servizio di sicurezza sarà coordinato dai “Rangers d’Italia” di Imperia-Sanremo. Se le condizioni atmosferiche non saranno accettabili, la camminata sarà riprogrammata in altra data. Per chi non rientrerà a Sanremo a piedi ripercorrendo la pista ciclabile, sarà allestito un servizio con auto per il rientro partendo dalla vecchia stazione di Arma. Indichiamo comunque gli orari delle corriere di Riviera Trasporti che partiranno da Arma di Taggia nei pressi della vecchia Stazione o nei pressi della Chiesa di Arma di Taggia zona Villa Boselli: 11.35 12.20 13.05 13.50 (orari indicativi e festivi, tratti dall'orario invernale 2022 della RT Riviera Trasporti)" - dicono gli organizzatori.

La manifestazione è organizzata da tre Lions Club che fanno parte del Distretto 108 Ia3 della IV Circoscrizione Zona 4B: Lions Club Sanremo Host -Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Arma e Taggia e i giovani Leo di Sanremo. Un ringraziamento particolare per l'aiuto e la collaborazione all'evento al Comune di Sanremo e al Comune di Taggia, Area 24 Spa, polizia municipale di Sanremo. Hanno dato la loro collaborazione alla manifestazione i Rangers d'Italia di Imperia-Sanremo, la Croce Rossa Italiana, la P.A. Croce Verde di Arma di Taggia, la Protezione Civile Comune di Taggia, i medici e volontari che presteranno la loro opera domenica 20 novembre. Hanno aderito all'iniziativa le Associazioni: ADGP (Ass.ne Diabete Giovanile Ponente), AS.LI.DIA (Ass.ne Ligure lotta contro il Diabete), Cuori in Movimento, ANWI(Ass. Nordic Walking Italia - Ponente Ligure), la Grande casa di GIZ.