Sanremo: terrazzo pericolante e mercato di Coldirodi soppresso, Confesercenti chiede al Comune una soluzione

L’Anva Confesercenti ha scritto al Comune per ripristinare il mercato di Coldirodi, frazione di Sanremo, richiesto da residenti e commercianti della zona dopo la soppressione dello stesso, da sabato scorso.

Il mercato di Coldirodi (dopo il crollo del 2014) si svolge in una zona centrale e il Comune si è visto costretto alla sua soppressione, per un terrazzo pericolante che insiste sui due ‘posteggi’ che non vedono titolari di concessione, ma venditori ambulanti che li occupano a rotazione. Dopo la decisione dei giorni scorsi, a seguito di una delibera adottata per ragioni di sicurezza, l’associazione di categoria si è attivata per risolvere la situazione.

Il mercato di Coldirodi, che si svolge ogni sabato, è sempre particolarmente atteso da quei residenti che non possono recarsi in piazza Eroi a Sanremo e che si servono da quegli ambulanti che lo allestiscono, con prodotti alimentari e di vario genere.

La stessa Anva Confesercenti, nel corso di un prossimo incontro per il quale l’Assessore Menozzi si è dichiarato ampiamente disponibile a discutere del problema, parlerà dell’annullamento degli ‘operatori di spunta’ del mercato di via Barabino alla Foce della città dei fiori. L’associazione chiederà il loro ripristino per la zona mercatale, che viene allestito al mercoledì.