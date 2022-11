Roma, dal derby di mercato alla classifica: cosa aspettarsi dal 2023

Un inverno, a discapito delle temperature, che si preannuncia caldo. A partire dalle mosse di calciomercato della Roma e della Lazio fino ad arrivare alla classifica di Serie A, il campionato ci continuerà a regalare diverse gioie.

Siamo ormai giunti al mese di novembre e questo vuol dire che fra qualche settimana potremo festeggiare Natale. Tra le festività più attese dell'anno, grandi e piccini sono già pronti ad abbellire le proprie case di alberi di Natale, presepi e regali da donare alle persone che più amiamo.

A differenza degli anni scorsi, però, quest'anno ci sarà un elemento in più a tenerci compagnia, ovvero il Mondiale. Ebbene sì, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 avrà luogo in Qatar il campionato mondiale di calcio. Un evento unico nel suo genere, pronto ad appassionare tantissimi tifosi, da ogni angolo del pianeta.

Un po' meno, forse, gli italiani che non potranno vedere gli Azzurri scendere in campo, data la mancata qualificazione della squadra allenata dal commissario tecnico Mancini.

Calciomercato Roma e Lazio: un derby senza fine

Mentre l'Italia guarderà i Mondiali dalla televisione, i dirigenti dei vari club di Serie A si apprestano ad infuocare la prossima sessione di mercato invernale.

Lo sanno, e lo sperano, i tifosi giallorossi. Dopo aver dato vita ad una sessione estiva all'insegna di colpi inaspettati, come ad esempio Dybala, infatti, la Roma è pronta a regalare a Mourinho una formazione ancora più competitiva.

A rendere il tutto ancora più interessante il possibile derby con la Lazio. Una rivalità calcistica, quella tra giallorossi e biancocelesti che si protrae anche fuori dal campo di gioco.

In particolare, stando alle ultime voci di mercato, sembra che i due club della Capitale abbiano messo nel mirino Sasa Lukic. I rapporti tra il calciatore e la società granata, infatti, sembrano non siano dei migliori.

Per questo motivo il trequartista potrebbe lasciare il Torino già nel corso del mese di gennaio. Il contratto, ricordiamo, scade nel 2024 e se il club dovesse ancora aspettare la sessione estiva di mercato si porterebbe a casa un basso guadagno.

Da qui, a quanto pare, nascerebbe la volontà di Cairo di piazzare il giocatore già nel corso della sessione invernale. Lukic, d'altronde, parteciperà anche al Mondiale e se sarà protagonista di ottime prestazioni, aumenterà anche il suo prezzo.

Un aspetto, quest'ultimo, che non può essere di certo sottovalutato. Lo sanno bene Roma e Lazio che a quanto pare hanno già iniziato a monitorare la situazione e che restano alla finestra, in attesa di poter mettere in campo le prime e vere mosse per portare il calciatore nella Capitale.

Classifica Serie A: in attesa del Mondiale

In attesa di capire come si muoveranno sul fronte mercato i vari club, il campionato di Serie A è pronto a fare i conti con un lungo stop per via del Mondiale. La Roma, ad esempio, scenderà in campo nel corso delle prossime due partite contro il Sassuolo e proprio il Torino di Lukic.

Ecco di seguito la classifica aggiornata del campionato di massima Serie.

Napoli 38 (14)

Milan 30 (14)

Lazio 27 (13)

Atalanta 27 (13)

Juventus 25 (14)

Roma 25 (11)

Inter 24 (13)

Udinese 24 (14)

Salernitana 17 (13)

Torino 17 (13)

Fiorentina 16 (13)

Bologna 16 (13)

Sassuolo 15 (13)

Empoli 14 (14)

Monza 13 (13)

Spezia 10 (14)

Lecce 9 (13)

Cremonese 7 (14)

Sampdoria 6 (13)

Verona 5 (13)

A partire dal Napoli fino ad arrivare alla Roma, sono queste le squadre che al momento hanno un posto in Europa. Sarà così anche a campionato concluso? Non resta che attendere le prossime partite e soprattutto cosa accadrà dopo la sosta Mondiale e gli innesti di mercato.