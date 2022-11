Caro bollette, in una scheda i consigli di Arte Imperia per gli inquilini

Poche, semplici regole per affrontare l'emergenza del caro bollette che, purtroppo, quest'anno si presenta particolarmente problematica e costosa.

Arte Imperia vuole informare al meglio i suoi inquilini su tutte le avvertenze, gli accorgimenti, le modalità che possono consentire di abbassare i consumi. La scheda informativa “Cara bolletta” sarà inviata per posta in questi giorni a tutti gli inquilini ed è scaricabile da chiunque sul sito www.arteim.it

La scheda è stata predisposta per illustrare in modo chiaro e completo i buoni comportamenti che possono unire comfort e risparmio, semplici norme dell'abitare che consentono di limitare o eliminare sprechi, disattenzioni e consumi inutili e ingiustificati.

Si va dall'elementare accorgimento di chiudere i termosifoni negli spazi inutilizzati alla corretta regolazione della temperatura del riscaldamento: è utile conoscere tutte le vantaggiose conseguenze dei nostri comportamenti virtuosi. Ad esempio, per l'illuminazione considerate che la spesa scende da 80 a 14 euro semplicemente usando lampadine led.

“L'iniziativa di voler informare al meglio gli inquilini sulle problematiche del risparmio energetico domestico - spiega l'AU di Arte Imperia Antonio Parolini - nasce dalla constatazione che, spesso, dalle situazioni di emergenza si possono trarre utili indicazioni e accorgimenti che migliorano comunque il nostro stile di vite, hanno una forte valenza ambientale e consentono di adottare abitudini che comportano duraturi benefici anche per il risparmio familiare in condizioni normali. L'emergenza energetica che stiamo affrontando ci preoccupa molto, e questa scheda informativa è un piccolo e conciso "manuale delle buona amministrazione domestica dell'energia". I cittadini vi troveranno utilissimi e pratici suggerimenti e indicazioni che comportano sicuramente un vantaggio per i consumi e per le bollette. Si richiede solo un po' di attenzione di consapevolezza nell'applicarli quotidianamente. La scheda è stata realizzata tenendo in primo piano chiarezza e praticità, e un grafico degli ambienti domestici riassuntivo illustra tutte le possibilità di risparmio e le dirette conseguenze. Basterebbe tenere questo memorandum, come si fa spesso, incollato allo sportello del frigorifero, ogni giorno sotto gli occhi dell'intera famiglia, per far diventare questo impegno una semplice, scontata e intelligente abitudine. E' con questo spirito che lanciamo questa iniziativa, che speriamo, anzi ne siamo assolutamente convinti, possa dare veri e importanti risultati”.

Da parte sua l’assessore regionale all’Edilizia Sociale Marco Scajola ha dichiarato: “Ho incontrato le quattro ARTE Liguri per sensibilizzarle ed intraprendere delle azioni affinché la crisi energetica sia affrontata ponendo la massima attenzione ai bisogni della nostra utenza. ARTE Imperia è la prima a partire con l’attività di sensibilizzazione, che sarà estesa a tutta la Liguria. È importante che la situazione venga seguita e monitorata con la massima attenzione.”

In allegato la brochure informativa spedita agli inquilini e scaricabile sul sito www.arteim.it