Inchiesta antidroga 'Praedictio', il Tdl scarcera Masotina: "Ha cambiato vita, nessun pericolo di reiterazione del reato"

Il Tribunale del Riesame di Genova ha revocato, su richiesta dell'avvocato Luca Ritzu, l'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei confronti di Giacomo Masotina, 42enne di Savona, arrestato lo scorso 21 ottobre dalla Polizia nell’ambito dell’operazione "Praedictio". L'inchiesta ha fatto luce su un presunto traffico e spaccio di droga in provincia di Imperia con ramificazioni anche nel resto della Liguria e nel basso Piemonte.

Il 42enne venne arrestato in quanto avrebbe acquistato notevoli quantità di hashish. Il dato è emerso dagli appunti sequestrati al principale indagato, Mario Mandarano, che venne trovato in possesso nel suo garage di Taggia di armi e droga.

Masotina era stato già colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto accusato di avere ceduto, nel 2017, a Mario Mandarano, 20 kg di hashish, per corrispettivo totale di 38 mila euro, e 18 kg di hashish, nonchè di di aver acquistato da Mandarano 5 kg e 100 grammi di hashish nel dicembre 2016 e da Franco Guastamacchia, con l’intermediazione di Mandarano, 150 kg di hashish nel 2016. Su quest'ultimo aspetto il Riesame ha ritenuto provato l'acquisto ma non il quantitativo contestato dalla Procura.

Il Tdl ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, seppur con quale titubanza e riserva, ma ha annullato il provvedimento del gup Botti in quanto è stato ritenuto che non vi sia un pericolo concreto di reiterazione del reato in quanto nel frattempo Masotina avrebbe ”cambiato vita”, mentre i fatti contestati risalgono al 2016 e 2017. Masotina per i precedenti reati contestati aveva già scontato una parte della condanna e adesso si trovava all'affidamento in prova. Con le nuove accuse avrebbe potuto perdere il beneficio e adesso il Riesame ha riaperto per lui la speranza.

"In relazione a tali fatti, scrive il Riesame in riferimento alla precedenti vicende giudiziarie, veniva raggiunto da una condanna irrevocabile e nella fase esecutiva di tale condanna veniva ammesso, con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova del 4 marzo 2021 all’affidamento in prova al servizio sociale. Per quanto in questa sede di interesse, il Tribunale di Sorveglianza osservava che Masotina si era stabilito a Savona e che, all’epoca, svolgeva due lavori, dipendente di una società di multiservizi e impiegato presso un hotel. In data 28 maggio poi, Masotina risulta avere aperto una ditta individuale e, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, gode di adeguati redditi leciti. L’insieme degli elementi sopra citati conduce a ritenere che Masotina, dopo l’arresto del gennaio 2018 e i periodi di carcerazione sofferti, abbia effettivamente 'cambiato vita'. Non risulta, effettivamente, che egli sia stato più segnalato per la commissione di fatti di reato, ha mutato il suo luogo di dimora e ha reperito e mantenuto nel tempo lecite attività lavorative. Il tempo decorso, quindi, dalla commissione dei pur gravi fatti di reato contestati - tutti collocati negli anni 2016 e 2017- non può, quindi, dirsi silente, ma vi sono elementi positivi valutabili per affermare che, allo stato, non vi è un attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati, poiché alla luce dei predetti elementi Masotina pare essersi efficacemente affrancato dalla precedente e risalente esperienza delinquenziale".