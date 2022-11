Porti, il deputato e vice ministro al Mit Rixi: "Servono investimenti su impianti Gnl"

“Abbiamo bisogno di investire sugli impianti per il Gnl nei porti". Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel suo intervento all’assemblea pubblica di Federchimica-Assogasliquidi.

"Per farlo servono norme stabili e la capacità del Paese di diversificare le fonti di rifornimento della catena logistica. Il mondo cambia in fretta e dobbiamo avere una macchina burocratica più agile, con norme adeguate alle sfide che questi anni ci impongono" - aggiunge Rixi.

"Quando si parla di transizione ecologica e di sostenibilità ambientale non si può fare a meno del gas liquido e soprattutto non si può fare a meno di ragionare sugli approvvigionamenti per automezzi e impianti al fine di renderli ecologicamente sostenibili, ma anche economicamente convenienti" - conclude Rixi.