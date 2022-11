Sanremo: 14enne caduto il 1° novembre a Bussana, migliorano le sue condizioni ma è ancora grave

Sta pian piano migliorando, anche se è ancora in coma e in gravissime condizioni il 14enne caduto nel pomeriggio del 1° novembre scorso dalla sua moto da Enduro, in strada Collette Beulle nell’entroterra di Bussana a Sanremo.

Il giovane, che da poco conduceva il mezzo a due ruote, ne aveva perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento da parte della Polizia Municipale di Sanremo, intervenuta insieme al personale medico del 118.

Mentre il giovane lotta all’ospedale di Pietra Ligure, la Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente valuta tutte le possibilità, dall’errore umano al fondo reso viscido dalla pioggia.

Il giovane, che venne trasportato in elicottero al ‘Santa Corona’, ha riportato un forte trauma cranico, oltre a una serie di ferite e fratture su diverse parti del corpo. L’unica certezza per gli inquirenti, è che l’incidente non ha visto nessun altro mezzo coinvolto.