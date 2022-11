Taggia: interrogazione del gruppo “Progettiamo il futuro” in merito alle condizioni di via Beglini

Il gruppo consiliare “Progettiamo il futuro” ha presentato un'interrogazione in merito allo stato di via Beglini che sarà discussa durante la prossima seduta del consiglio comunale.

Il testo del documento

A seguito delle segnalazioni di alcuni nostri concittadini, come gruppo consiliare "Progettiamo il futuro" abbiamo presentato un'interrogazione all'Amministrazione riguardo alla sicurezza stradale di Via Beglini, già tristemente oggetto negli scorsi anni di numerosi incidenti stradali.

L'interrogazione si concentra su due punti principali:

- il deterioramento del manto stradale tra l'ingresso della "Aurelia bis" e la rotonda con Via Morene, che non è stato oggetto dei lavori di manutenzione svolti dal Comune tra aprile e maggio 2022 e che oggi comincia a presentare evidenti segni di degrado che aumentano la pericolosità per chi transita sulla strada;

- la situazione della curva prima del casello autostradale, un punto delicato su cui insiste l'ingresso di Via Umbero Napoli e che, nell'ottica di una futura riapertura della Pista degli Oleandri, potrebbe vedere accrescere ulteriormente il traffico, con conseguente maggiore pericolosità per le numerose auto, moto e tir che vi transitano.

Abbiamo dunque deciso di chiedere all'Amministrazione quali future azioni intenda svolgere per mettere in sicurezza queste strade che, ad oggi, rappresentano infrastrutture cruciali per il nostro Comune.

Il tema della sicurezza stradale è uno dei temi che, come gruppo consiliare, riteniamo di maggior importanza e sul quale continueremo, nei prossimi mesi, a porre grande attenzione, al fine di garantire a tutti i cittadini e turisti che transitano per le strade del nostro Comune la miglior sicurezza e manutenzione possibili.