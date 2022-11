Sanremo: oggi pomeriggio Consiglio comunale su 'Casa Serena', Pireri "Lavoriamo al breve e al lungo periodo"

E’ previsto per oggi pomeriggio un Consiglio comunale a Sanremo, nel quale non mancheranno interventi sul futuro di ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio che rimarrà nelle mani della ‘My Home’, dopo il contatto tra gli uffici del Comune matuziano e i responsabili dell’azienda, dopo il quale è stato concordato che la stessa mantenga la gestione della struttura fino al 1° dicembre.

Costanza Pireri, Assessore ai Servizi Sociali del Comune, ha confermato l’importanza dello spostamento di 15 giorni: “Oltre a garantirci qualche giorno in più per l’organizzazione della gestione successiva – ha detto – servirà soprattutto per poter evitare problemi alle rette e al pagamento degli stipendi. Si tratta di un fatto prettamente tecnico, che è stato condiviso con l’azienda”.

Intanto sembra che la soluzione più probabile per la gestione ‘ponte’ dei primi mesi dopo la ‘My Home’ sia quella già confermata nelle scorse settimane con la Fondazione ‘Borea’: “Chiaramente si tratterà di una gestione fatta con l’intervento di alcune cooperative – ha detto Pireri – che possano fare in modo che la Rsa possa proseguire regolarmente il servizio ai degenti che, insieme ai dipendenti, sono quelli a cui vogliamo dare garanzie”.

E’ previsto anche un incontro con i sindacati? “Ne abbiamo già parlato telefonicamente – ha risposto l’Assessore – e, non appena definito il percorso successivo alla ‘My Home’, ci vedremo per spiegare loro le nostre intenzioni”.

Quale è il suo pensiero sul futuro di ‘Casa Serena’? “Purtroppo non è andata come avevamo auspicato – sottolinea la Pireri – ma riteniamo di poter fare un bel lavoro, non solo per l’immediato che vedrà un affidamento diretto e temporaneo come ci consente il codice degli appalti, ma per una progettualità più ampia al termine dei 6 mesi. Stiamo lavorando sia sull’emergenza ma anche con una visione futura che non sarà certo quella del ‘rent to buy’. Non so ancora i termini con cui verrà allestito un eventuale bando o altro, ma vogliamo sicuramente riportare la casa di riposo alla situazione precedente. Deve essere un fiore all’occhiello della nostra città”.

Intanto, in attesa del Consiglio di questo pomeriggio, è intervenuto anche l’esponente della Lega, Daniele Ventimiglia: “Noi siamo stati molto duri – ha detto alla trasmissione ‘2 Ciapeti con Federico – sia con il Sindaco che con l’Assessore Pireri, visto che la formula del ‘rent to buy’ non era mai stata usata nel nostro ordinamento giuridico, se non per altre cose. Abbiamo avvisato ma l’amministrazione è voluta andare avanti per la sua strada. L’operazione ‘Ponte’ consentirà ai degenti di avere una vita serena ma non dimentichiamo il danno economico per la città, in particolare per quei 4 milioni previsti per l’avviamento. La società ‘My Home’ avrebbe dovuto aumentare i degenti e, invece, il trend è in continuo calo. Chi ne risponderà? Sicuramente non è stata ascoltata l’opposizione, nonostante io ritenga che sia il Sindaco che l’Assessore Pireri abbiano agito in buona fede. Forse c’è stata un po’ troppa fretta nella cessione di Casa Serena, con quella formula”.