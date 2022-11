San Lorenzo al Mare: anche quest'anno il Comune regalerà un panettone a ogni anziano con più di 80 anni

Un panettone a Natale per ogni anziano di San Lorenzo al Mare, che ha compiuto l’80° anno di età. Forse potrebbe sembrare poco, ma è comunque un bel gesto quello dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Paolo Tornatore, per la festa più importante dell’anno.

Una tradizione che prosegue ogni anno, in occasione del Santo Natale e che, anche per il 2022, vedrà il Comune fare gli auguri e donare a ciascun anziano del paese che ha compiuto 80 anni un bel panettone. “L’iniziativa – evidenzia l’Amministrazione - vuole essere un segno di presenza, di vicinanza e di dialogo tra chi guida il comune e gli anziani di San Lorenzo, in quanto considerati una valida presenza sul territorio e una indispensabile risorsa per tutta la comunità.

Sono 123 gli anziani di età uguale o superiore a 80 anni e, quindi, il comune ha deciso di affidarsi ad aziende della zona, acquistando i panettoni per una spesa massima di 1.900 euro. Sarà sicuramente un regalo particolarmente gradito dalle persone anziane di San Lorenzo al Mare.