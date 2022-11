Rapporto Ecosistema urbano nazionale: la provincia di Imperia è quart'ultima in Italia per consumi idrici

Imperia è al 70º posto, con 49,0% punti in percentuale, secondo la classifica finale del 29º rapporto di Ecosistema urbano. L’indagine, condotta da Legambiente e Ambiente Italia sulle performance 'verdi' dei capoluoghi di provincia si basa su 18 parametri raggruppati in cinque macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità ed ambiente. La classifica finale fotografa con dati relativi al 2021 le performance ambientali di 105 città. Le città più virtuose risultano essere Bolzano, Trento e Belluno.

La provincia di Imperia per quanto riguarda l’ambiente risulta essere al 15º posto per solare pubblico (potenza installata in kW su edifici pubblici ogni mille abitanti); al 79º per quanto riguarda gli alberi in aree di proprietà pubblica; 91º per le isole pedonali (superficie stradale pedonalizzata, in metri quadrati per abitante); 33º per l'uso efficiente del suolo (indice sintetico [0-10] consumo di suolo/residenti e livello di urbanizzazione/residenti) e 103ºper il verde urbano.

Riguardo all’aria Imperia è settima per il biossido di azoto (concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui); al 57º posto per l’ozono (media del n. giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc) e al 17º per pm 10 (concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui).

Invece per quanto riguarda l’acqua, Imperia è al 102º posto per i consumi idrici (consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico); 78º per la dispersione della rete idrica (differenza % tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli) e al 44º per l’efficienza depurazione.

A proposito della mobilità, Imperia risulta essere al 76º posto per l’offerta del trasporto pubblico (chilometri percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti); all' 83º per i passeggeri su trasporto pubblico; al 66º per le piste ciclabili (metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti); al 33º per tasso di motorizzazione (auto circolanti ogni 100 abitanti) e al 70º per le vittime della strada.

Relativamente ai rifiuti Imperia risulta essere al 44º posto per i rifiuti differenziati e al 25º per quelli prodotti.