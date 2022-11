Ventimiglia: uomo investito sulla A10 alla barriera muore sul colpo, indagini della Polizia Stradale (Foto)

Incidente stradale mortale, questa mattina intorno alle 5 nella zona della barriera autostradale della A10 a Ventimiglia. Ancora da ricostruire la vicenda, con un uomo che è stato investito ed è morto sul colpo sulla pista di accesso dove si ritira il biglietto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra, la Polizia Stradale e gli uomini della A10. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire i fatti avvenuti.

L'uomo, un migrante che probabilmente si era incamminato sull'autostrada per superare il confine approfittando del buio, sarebbe stato investito e trascinato da un camion, anche se saranno visionate le telecamere dell'autostrada per cercare di capire come si sia verificato l'incidente.