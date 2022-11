Primo weekend di audizioni per Area Sanremo 2022: in città la carica dei 549 artisti che sognano il Festival

Questa mattina ha preso il via il primo weekend di audizioni per Area Sanremo 2022. Sono ben 549 gli iscritti al concorso gratuito per selezionare 4 artisti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1 il 16 dicembre (Oggi Amadeus ha comunicato il nome degli 8 finalisti LINK).