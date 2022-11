Olioliva 2022: dieci vetrine del centro storico di Oneglia per la rassegna di pittura promossa da Confesercenti (Foto)

“All’interno dell’annuale edizione di Olioliva 2022 abbiamo scelto dieci vetrine del centro storico di Oneglia, come sede espositiva della 1° rassegna pittorica ‘Dipingendo Olioliva. L'evento per tutta la durata della manifestazione, terminerà domenica è da noi organizzata e promossa in stretta collaborazione con l'Accademia Balbo di Bordighera”.

Lo ha detto Lucio Tesserini, presidente cittadino di Confesercenti, che ha realizzato ‘Dipingendo OliOliva’ grazie all’ottimo lavoro eseguito dagli allievi dell'Accademia che hanno realizzato quadri a tema che sono esposti in dieci vetrine di attività commerciali, creando una rassegna pittorica che rivitalizzi il centro cittadino con note di colore e d'arte visibili dall’ampio pubblico che passeggerà lungo il circuito pedonale di Olioliva.

“Dipingendo OliOliva - aggiunge Ino Bonello, presidente provinciale - vuole anche essere una grande cornice che arricchisce la qualità del prodotto d'eccellenza della Dieta Mediterranea , creando nuove sensazioni di benessere fornite dalle espressioni delle immersioni nella natura vissute dagli allievi dell'Accademia Balbo”.

Questa mattina una giuria di esperti ha esaminato le opere giudicando il loro valore artistico, estetistico e tecnico pittorico. Le opere saranno esposte e visibili oltre che nei dieci negozi aderenti anche sui social della Confesercenti Imperia. Domenica pomeriggio alle 150 all’interno dell’Area Incontri in Calata GB Cuneo verranno premiati i vincitori con premi donati da nostre attività associate.