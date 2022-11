Il Polo Tecnologico Imperiese presenta le sue offerte formative a OliOliva, uno stand alla manifestazione

Il Polo Tecnologico Imperiese si prepara ad allestire il suo stand in occasione della manifestazione OliOliva, divenuta ormai una tradizione nel periodo autunnale. Le offerte formative verranno presentate attraverso una serie di progetti realizzati grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Pieve di Teco.

Il padiglione istituzionale ospiterà le attività dei ragazzi che si svolgeranno nel corso di questi 3 giorni: gli studenti del triennio del corso chimici dell’I.T.I.”G. Galilei” effettueranno un’analisi indiretta dell’acidità dell’olio, offrendo la possibilità di conoscere appieno le proprietà dell’oro ligure, mentre gli allievi dell’I.T.T.L. “A. Doria” vi presenteranno “Bavaria”, la barca a vela dell’Istituto, complice e maestra di tante avventure ed esperienze.

Un appuntamento d’eccezione avrà luogo domenica mattina dalle 9 alle 10 nell’area incontri. I neodiplomati dell’I.T.I del corso di informatica, hanno deciso di applicare le loro competenze mettendole a servizio dei nostri borghi, tra i più belli d’Italia. Nasce così E-Borgo, un’applicazione ricca di potenzialità, che racconta la storia dei nostri paesi, presentata attraverso lo strumento didattico del gaming, permettendo al visitatore di muoversi seguendo una mappa e di sbloccare i contenuti ad ogni tappa, inquadrando il QR code.

Il progetto è stato presentato e premiato in Regione dall’Assessore al turismo Giovanni Berrino. Anche i più “piccoli” del Polo presenteranno un loro progetto che segue idealmente la scia dei più grandi: le classi seconde dell’I.T.I. inaugureranno “Ortopoli”, un gioco sviluppato per promuovere i prodotti del nostro territorio, che utilizza le potenzialità didattiche del gaming per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. La sfida consiste nel realizzare alcune delle nostre ricette tradizionali come la stroscia o la sardenaira ma senza entrare in cucina, basta un cellulare e una coppia audace che si improvvisi "cuoco" e "aiuto cuoco", dove l'uno guida l'altro verso gli ingredienti che si celano dietro i QR code. La coppia che riesce a rispondere correttamente alle insidiose domande del contadino che vuole sapere tutto degli ingredienti descritti nei contenuti sbloccati, e a evitare errori nella procedura della ricerca, vince.

Per chi volesse approfondire l’offerta formativa del Polo Tecnologico Imperiese, i tradizionali Open Day si terranno il 17 dicembre e il 14 gennaio 2023.