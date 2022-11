Costarainera: domani incontro alla Sala Beckett sul tema 'Nel nome del rispetto'

“Il segreto di una vita felice è il rispetto. Rispetto per te stesso e rispetto per gli altri” (Ayad Akhtar). In questo senso lavora da anni l’Associazione culturale umbra Odv ‘Nel nome del rispetto’, rappresentata dalla presidente, dott.ssa Maria Cristina Zenobi, e dalla vicepresidente, prof.ssa Cristina Virili, promuovendo progetti di grande interesse per il mondo della scuola e non solo.

“La missione dell’Associazione è quella di fare prevenzione; intendiamo seminare tra i giovani la cultura del rispetto” afferma la dott.ssa Zenobi e aggiunge: “Questa parola è alla base dell’amore, dell’amicizia, di tutto. Noi ci auguriamo che questa materia possa affiancare le altre nella scuola, attraverso, soprattutto, lo studio dell’educazione civica. Proponiamo un progetto-concorso, giunto ormai alla sua settima edizione ed esteso a tutto il territorio nazionale, che parte dall'Umbria e arriva al cuore di tante scuole, dal nido alle secondarie, all'università e agli istituti di pena in tante regioni d'Italia. La scuola ha come fine la formazione dei cittadini, che si auspica siano responsabili e consapevoli, pertanto deve educare a questo valore, che è un elemento fondante di una società democratica e civile”.

Il Comune di Costarainera, sensibile alle esigenze giovanili e alla necessità di promuovere lo sviluppo delle otto competenze chiave Europee, tra le quali quella sociale e civica in materia di cittadinanza, ha organizzato, per domani, un incontro articolato e dal ricco programma, presso la Sala Beckett del Comune di San Lorenzo al Mare:

- ore 16.00 accoglienza dei partecipanti. Presentazione del lavoro dell’Associazione “Nel nome del rispetto” e del libro “A scuola con Gatto Rispetto” di Fiorenza Mosci.

- ore 17.00 premiazione degli alunni della Valle del San Lorenzo, che hanno ottenuto un riconoscimento dall'Associazione.

- ore 18.00 dibattito e riflessioni.

- ore 18.30 saluti.

“Per la realizzazione di quest’incontro - afferma il vicesindaco Cozzucoli, ambasciatrice ligure dell’Associazione - ringraziamo il relatore, Angelo Giudici, project manager della casa editrice Antea, il Comune di San Lorenzo al Mare, nella persona del vicesindaco Marina Avegno, e il Teatro dell’Albero per il supporto e per aver permesso di realizzare l’evento in una cornice d’eccezionale valore artistico-culturale”.