Noleggio a Lungo Termine vs Leasing: confronto e differenze

Negli ultimi anni hanno preso piede alcune formule alternative all’acquisto dell’auto, che si sono rivelate vantaggiose per gli automobilisti, come il noleggio a lungo termine ed il leasing. Scopriamo da un confronto quali differente ci sono fra le due formule.

Cos’è il leasing e a chi conviene

Il leasing è un’operazione di finanziamento in cui una parte concedente permette ad un’altra di utilizzare un veicolo per un periodo di tempo prefissato pagando una rata mensile fissa. Alla formula, che esiste da molto tempo, all’inizio potevano accedere aziende o professionisti in possesso di Partita IVA, ma da qualche anno possono usufruirne anche i privati.

In questa formula le rate mensili comprendono una parte del prezzo del veicolo più una quota di interessi e possono anche comprendere i costi di manutenzione e assicurazione, solitamente a carico dell’utilizzatore. Durante la durata del contratto, che può variare dai 24 a 48 mesi, il veicolo rimane della società di leasing che lo ha acquistato, ma il cliente lo utilizza come se fosse di sua proprietà.

Allo scadere del contratto l’utilizzatore può acquistare il veicolo versando quanto rimane del prezzo prestabilito. In alternativa, può anche scegliere di prendere in leasing un altro veicolo stipulando un nuovo contratto.

Anche per i privati il leasing si sta rivelando una formula molto conveniente, soprattutto per coloro che hanno bisogno di un mezzo per spostarsi e devono percorrere diversi chilometri quotidianamente.

Ottima scelta anche per coloro che desiderano cambiare spesso il veicolo ma non vogliono incorrere in problematiche come svalutazione di un’auto di proprietà e rivendita, questa formula tuttavia non permette ai privati di avere detrazioni fiscali come è invece concesso alle aziende.

Inoltre, bisogna sottolineare che nel leasing è il locatore a pagare tassa di proprietà del veicolo, assicurazione e tagliandi. Anche le multe spettano al cliente che usufruisce del mezzo e gli vengono girate dalla società di noleggio.

Cos’è il noleggio a lungo termine e a chi conviene

Il noleggio a lungo termine è un contratto di locazione che permette ad aziende, professionisti con partita IVA e privati di spostarsi molto facilmente senza bisogno di acquistare la vettura desiderata.

Aziende specializzate come Noleggio Semplice, che da anni si occupa di questo settore con successo, offrono alla clientela un ampio parco mezzi dove chiunque può trovare quello preferito e utilizzarlo per le più svariate esigenze.

Infatti, la formula del noleggio auto a lungo termine viene incontro alle necessità di tutti coloro che desiderano cambiare vettura senza investire alcun capitale ed evitare l’iter burocratico che richiede invece l’acquisto di una vettura.

Il contratto prevede il pagamento di un canone mensile per un periodo di tempo prestabilito e in base a un chilometraggio prefissato. Il canone include una serie di servizi che consentono di usufruire del veicolo scelto illimitatamente, come RC Auto, Kasko, immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e assistenza, e altri servizi aggiuntivi come cambio gomme e auto sostitutiva.

Il noleggio a lungo termine conviene anche ai privati perché riserva anche a loro gli stessi benefici e detrazioni che offre ad aziende e professionisti.

Differenze fra leasing e noleggio a lungo termine

La differenza sostanziale fra leasing e contratto di noleggio a lungo termine sta soprattutto negli effetti della scadenza del contratto. Infatti, il leasing rappresenta una sorta di contratto di vendita e alla fine prevede l’acquisto del veicolo versando una maxi rata finale, che solitamente è sempre più alta rispetto al valore effettivo del veicolo, che nel frattempo è svalutato.

Invece, nel noleggio a lungo termine non è previsto l’acquisto del veicolo alla fine del contratto e viene semplicemente consegnato alla società di noleggio. Il pagamento della rata mensile permette di disporre del veicolo senza acquistarlo e di beneficiare di una serie di servizi legati al suo utilizzo.

Un’altra differenza importante fra le due formule riguarda il versamento dell’anticipo, previsto nel leasing, ma non richiesto nel noleggio a lungo termine, il che permette al cliente di risparmiare investimento di capitali.

Infine, il canone mensile del noleggio a lungo termine comprende sempre i costi riguardanti assicurazione e manutenzione, ai quali si possono aggiungere altri servizi come il cambio gomme, che invece di base non sono inclusi nel leasing. Tuttavia, oggi alcuni contratti permettono all’utilizzatore di pagare una rata mensile comprensiva di alcuni servizi.

Altra differenza da considerare riguarda i benefici fiscali. Nel leasing la rata è deducibile ai fini IRES per un periodo pari a 2/3 del periodo d’ammortamento, mentre nel noleggio a lungo termine il canone è totalmente deducibile ai fini IRES e IRAP a prescindere dalla durata d’ammortamento.

Per concludere, possiamo affermare che il leasing è una formula indicata per chi desidera diventare proprietario di un veicolo ma ha bisogno di protrarre nel tempo il costo d’acquisto. Il noleggio a lungo termine è invece la formula ideale per chi desidera avere a disposizione un veicolo sempre nuovo ma non intende acquistarlo.