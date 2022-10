Fuga di gas, esplode appartamento a Molini di Triora: il primo bilancio è di 6 feriti

È di 6 feriti il primo bilancio dell'esplosione che questo pomeriggio ha interessato un appartamento a Molini di Triora in via Marconi.

Al momento i mezzi di soccorso stanno intervenendo per trasportare i feriti in ospedale, sono in azione anche i due elicotteri Drago e Grifo oltre a 118 e Vigili del Fuoco.

Stando alle prime informazioni pare che l'esplosione sia stata provocata da una fuga di gas.

I feriti sarebbero tutti giovani, si trovavano all'interno della casa in attesa di festeggiare Halloween questa sera a Triora.

In aggiornamento