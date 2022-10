Bordighera, la parrocchia Madonna dei Fiori: “No a Halloween, sì alla festa di tutti i Santi” (Foto)

“Halloween? No grazie, sono cattolico! Sì alla festa di tutti i Santi” - dice la parrocchia Madonna dei Fiori a Bordighera - “Invitiamo tutti a riscoprire la bellezza delle nostre tradizioni cattoliche. Dalle 23 vi saranno veglia con adorazione eucaristica e santa messa in riparazione ai sacrilegi commessi durante Halloween. Festeggiamo insieme la festa di tutti i Santi”.

Mentre nella nostra provincia si accavallano, come in tutta Italia, gli appuntamenti per 'Halloween', a Bordighera c'è anche chi va in controtendenza come fatto alcuni anni fa a Sanremo, alla parrocchia della Marina. Una sorta di 'Holyween', quindi, per festeggiare i Santi, al contrario di chi pensa a travestimenti, dolcetto o scherzetto e altri appuntamenti che ricalcano la festa del 31 ottobre, eventi di tradizioni più americane o inglesi che nostre. Nell'ambito delle iniziative della parrocchia Madonna dei Fiori, in occasione della vigilia di tutti i Santi, la chiesa cattolica bordigotta proporrà oggi, perciò, un momento di preghiera per ricordare e riscoprire le tradizioni cattoliche nella notte in cui ormai, anche nella nostra provincia, si festeggia 'Halloween'. Si terrà quindi una veglia per tutti i Santi alle 23 con adorazione eucaristica e santa messa.

Gli appuntamenti della chiesa bordigotta non si fermano a quello odierno. Per il mese di novembre, domani, nel giorno della solennità di tutti i Santi, alle 16, verrà celebrata la santa messa e a seguire, alle 16.45, si terrà "La dolcezza dei Santi", un momento di convivialità con banchetti di cioccolata calda, biscottini di Pan di Spagna, caffè e altre golosità. Mercoledì prossimo, giorno della commemorazione di tutti i defunti, alle 15.30 verrà celebrata la santa messa al cimitero di Borghetto mentre alle 18 nella parrocchia si terranno messa e adorazione con recita coroncina in suffragio delle anime del Purgatorio.

Alla parrocchia Madonna dei Fiori di Bordighera in via Arca di Noè 27 verranno pure celebrate, giovedì alle 18, santa messa e adorazione in onore alle santissime piaghe, venerdì sempre alle 18, santa messa e adorazione in onore al Sacratissimo Cuore di Gesù e, sabato alle 9, santa messa e adorazione al Cuore Immacolato di Maria. Alle 18 e alle 21, invece, ci saranno le sante messe festive. Infine domenica dalle 14.30 verrà organizzata la castagnata con vin brulè, caffetteria e santa messa alle 16.

A dicembre verrà proposto il mercatino di Natale con saponi benedetti, oggettistica, crepes e caffetteria nei giorni 8, 10 e 11. Inoltre alle 16 verrà celebrata la santa messa, mentre il 24 dicembre alle 23.30 vi sarà la santa messa di Natale. Al termine verranno serviti pandoro e cioccolata calda per tutti.

“Vi aspettiamo numerosi agli eventi di novembre e dicembre della parrocchia di Madonna dei Fiori a Bordighera" - dice Mara Bongianni, collaboratrice e curatrice della pagina Facebook della parrocchia Madonna dei Fiori.