Speciale weekend: le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Olio, castagne e zucche illuminate sono i tre ‘ingredienti’ che caratterizzano gli eventi di questo fine settimana in provincia di Imperia. L’Olio EVO è celebrato dalla Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio per domani, domenica 30 ottobre, in 174 città d’Italia.

Nelle 18 Regioni coinvolte – dalla Lombardia alla Sardegna – tanti itinerari in un’unica data per una passeggiata dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune aderente ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.



In provincia di Imperia i paesi interessati dall’evento sono: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia.



A Bajardo la camminata si svolgerà tra le coltivazioni di ‘Oliva Taggiasca’ dislocate fino a 750 metri di altitudine, le più alte della Provincia di Imperia, accompagnati da una guida locale che spiegherà le origini della coltivazione dell’Oliva Taggiasca in Liguria. Si raggiunge l’oliveto di un coltivatore dove sarà fatta la dimostrazione della raccolta delle olive con l’abbacchiatura tradizionale antica e quella moderna. Durante la visita all’oliveto saranno offerti assaggi di olio e prodotti tipici locali da parte del proprietario e del nuovo gestore del Frantoio Comunale.



A Castel Vittorio la camminata partirà alle 8.30 dal Centro Storico in Piazza XX Settembre e proseguirà in Loc. San Sebastiano Sosta. Durante il percorso sono previste le visite alla Chiesetta S.Luigi e alla Chiesa Campestre S. Sebastiano, le soste in località Agne, Aurenga, Camporeggio e rientro in paese attraverso la Porta di S.Caterina. Alle 12.30 nell’Oratorio di S. Caterina seguirà una degustazione di Olio di Montagna e di prodotti tipici locali. Una guida illustrerà le peculiarità storiche e culturali.

La Camminata tra gli ulivi di Ceriana prevede un percorso lungo i vicoli più caratteristici del paese e presso alcune delle chiese più rappresentative (Chiesa S. Pietro e Paolo, oratorio della Visitazione, Oratorio di Santa Caterina, Chiesa di Santo Spirito), via Cava, Sant’Antonio, Santa Lucia, stradone Zangala, stradone Noce, stradone Gamatorta, con giro ad anello e rientro in paese. Lungo il percorso, visita ad un antico frantoio ad acqua degustazione di prodotti tipici del territorio.



La Camminata tra gli ulivi a Cervo prevede una passeggiata teatrale itinerante alla scoperta del parco del Ciapà ascoltando la voce degli alberi incontrati nel cammino, guidati e intrattenuti dal noto attore e regista genovese Pino Petruzzelli. Nel primo pomeriggio, lezione su come degustare l’olio d’oliva e leggere l’etichetta (a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguri). Seguirà una visita all’antico frantoio del centro storico con degustazione di prodotti tipici.



La Camminata a Chiusavecchia inizia con ritrovo presso l’Antico Frantoio Roccanegra con colazione all’interno Antico Frantoio e camminata tra gli olivi con sosta dimostrativa e raccolta presso Azienda Riva Davide. Segue la visita al Santuario Madonna dell’Olivato. Rientro in centro paese e pranzo presso il Ristorante Nazionale con menù dedicato all’olio nuovo. Tra gli ospiti ci sdraino i rappresentanti della Regione e della Squadra Campione d’Italia di Pallapugno Femminile ‘Amici del Castello’.

Il percorso della Camminata a Diano Arentino inizia dalla chiesetta campestre di San Carlo, recentemente ristrutturata e aperta al culto e ai turisti. Da lì, si sviluppa l’itinerario che verrà fatto a piedi e porterà il pubblico attraverso strade di campagna, pinete, uliveti e vigne per arrivare a tre soste: due in altrettanti frantoi dove si potrà approfondire la conoscenza della lavorazione delle olive e della degustazione e una, in chiusura, sotto agli alberi dove si potrà scoprire le bellezze della Liguria di Ponente grazie alla presentazione del libro/guida scritto dalla giornalista Alessandra Chiappori con Stefano Ascheri ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’.

Il percorso di Diano Castello parte dal loggiato dell’antico borgo, attraversando i tipici ‘caruggi’ ci si avvierà all’interno degli uliveti, percorrendo caratteristici vicoli e scale immerse nel verde, dal quale ammirare scorci sul golfo e sulla vallata, seguendo la rotta dei numerosi percorsi escursionistici presenti in zona. Si prevede una visita ad un frantoio o ad una azienda agricola e la visita alle Chiese e alle Lone del centro storico, così come la possibilità di organizzare una escursione per bike ed e-bike.



E arriviamo nel capoluogo della provincia: la città di Imperia. La Camminata tra gli ulivi parte dalla sede del Circolo Manuel Belgrano – Frazione Costa D’Oneglia e attraversa il paese per immettersi poi sul percorso in mezzo agli ulivi. Quasi in fondo al paese si incontra la Chiesa di San Sebastiano, situata a nord ovest del paese. Di ritorno attraversando il paese, è prevista una visita all’antico frantoio della famiglia Cavour. Lungo il percorso si transiterà davanti al busto di Manuel Belgrano e la casa natale di Domenico Belgrano. A fine percorso sarà offerto Pane e Olio Taggiasco.



A Pieve di Teco il percorso inizia percorrendo un’antica mulattiera che in passato costituiva e rappresentava l’unica via di collegamento tra Pieve di Teco e la Frazione di Lovegno. Proseguendo lungo la via, si raggiunge un punto panoramico che consente di ammirare le bellezze dell’Alta Valle Arroscia. Di rientro si potrà ammirare, in Località Ligassorio, la Chiesetta di San Bernardo, costruita nel Settecento, su resti di una risalente Chiesa Romanica dove sono conservati due affreschi del tempo. Sul sagrato antistante la Cappella suddetta, verrà allestito un rinfresco a base di pane e olio ed altri prodotti locali.



Concludiamo con la Camminata di Taggia, uno dei più antichi ed illustri centri della Riviera di Ponente. Questa località dà il nome alla più celebre varietà di oliva ligure, la ‘taggiasca’, poiché la tradizione vuole che i monaci benedettini abbiano qui introdotto, nel lontano XII secolo, la coltura dell’olivo. Insieme alla prof.ssa Raffaella Asdente si conoscerà il territorio e la storia olivicola locale con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico. In conclusione di giornata si proseguirà con una camminata alla scoperta dei segreti della ‘cultivar taggiasca’ e con visita del Frantoio Boeri dove si conoscerà da vicino il ciclo di produzione dell’olio extra vergine di oliva con domande e curiosità. Sarà offerta una degustazione di olio e prodotti locali.



Tutte le informazioni dettagliate con orari e luoghi di ritrovo a questo link



Ed ora passiamo al frutto autunnale per eccellenza: la castagna che verrà celebrata domenica a Taggia e a Ceriana. La castagnata a Taggia si terrà presso la Bocciofila Taggese e sarà accompagnata da musica e ballo per tutti. La ‘Festa de Rustìe’ è invece quella prevista in Piazza Marconi a Ceriana con degustazione di numerosissime specialità a base di castagna (caldarroste, castagnaccio, frittelle di castagna, birra alla castagna e tante altre ancora) accompagnata da musica live con i ‘Cavalli di Battaglia’.

In questo nostro excursus non può mancare un anticipo della giornata più ‘mostruosa’ dell’anno: Halloween. Iniziamo da Imperia dove oggi al primo piano del Palazzo Comunale, pomeriggio dedicato ai più piccoli per festeggiare in maschera ‘Halloween a Palazzo’ con merenda e laboratori di lettura per bambini fino ai 10 anni. Sempre oggi ad Imperia, una serata magica con cena e musica all'insegna del più pauroso divertimento è quella prevista a Borgo d’Oneglia.

La Festa Halloween a Bordighera, in programma domenica nella ex Chiesa Anglicana e organizzata dall’area giovani della CRI – Croce Rossa Italiana Comitato di Bordighera, ospiterà le magie di Mago Salvatore, truccabimbi, video a tema, giochi di gruppo e merenda in giardino.

‘Aspettando Halloween’ a Castellaro si aprirà con un pranzo a base di cinghiale, per continuare con la sfilata in costume e premiazione con la Pentolaccia, oltre a merenda e aperitivi. Anche a Cipressa si festeggerà Halloween con un party in piazza del paese.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo