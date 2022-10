Casa Sanremo cerca casa: con l’incognita Palafiori lo storico contenitore di eventi punta su via Matteotti, ipotesi cinema Centrale o negozi

L’annullamento del bando per la gestione del Palafiori apre nuovi scenari cittadini in vista del prossimo Festival di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. Da anni la struttura di corso Garibaldi ospita gli eventi collaterali alla kermesse con il ‘contenitore’ di Casa Sanremo, ma le note vicende degli ultimi mesi e la battaglia successiva alla pubblicazione del bando per la gestione hanno sparigliato le carte in vista di febbraio.

E così il Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo, pienamente intenzionato a dare continuità al progetto Casa Sanremo, cerca (appunto) casa. Gli occhi sono puntati su via Matteotti, cuore pulsante della settimana festivaliera. Le voci che circolano in questi giorni in città parlano di un particolare gradimento per il cinema Centrale che, completamente rivisto all’interno, potrebbe diventare location perfetta per una nuova partenza di Casa Sanremo lontano dal Palafiori o per una sua possibile estensione.

Sempre nel mondo delle ipotesi c’è anche l’idea di puntare su uno dei tanti negozi con ampie metrature presenti lungo via Matteotti. Pare che ne siano già stati adocchiati alcuni, ma tutto è ancora in fase embrionale anche per via dei costi particolarmente alti dell’operazione.

Intanto la data segnata in rosso sul calendario è quella del 13 gennaio quando è in programma la prima udienza successiva all’annullamento del bando per l’assegnazione del Palafiori. In quel momento il Festival di Sanremo 2023 sarà distante meno di un mese e solamente un possibile antecedente accordo tra le parti potrà fare i modo di non vedere vuota o inutilizzata la struttura di corso Garibaldi nella settimana più importante dell’anno.