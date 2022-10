Sanremo: annullato il bando per il Palafiori, a rischio la sua apertura per il Festival? Intanto Russolillo conferma "Casa Sanremo si farà"

Il Palafiori resterà chiuso in occasione del Festival di Sanremo? La domanda sorge spontanea dopo che il Tar della Liguria ha accolto il ricorso contro l’annullamento del primo bando per la gestione della struttura di corso Garibaldi, presentato dalla Abc Srl, mandataria dell’Ati che vede anche la Calvini Light Equipment Service.

La decisione del Tribunale Amministrativo riguarda il primo bando, quello vinto dalle due aziende ricorrenti ma, di fatto, va ad agire anche sul secondo quello promosso da poco e che, di fatto viene annullato dall’accettazione del ricorso.

Anche il secondo bando era stato pubblicato secondo il criterio della migliore offerta, partendo da una base di 170mila euro. Prevedeva che, nell’immobile potessero essere organizzate esclusivamente attività che abbiano stretta e preminente attinenza con il Festival di Sanremo, con la cultura e le arti, la loro promozione e divulgazione e finalità ad uso congressuale.

Secondo il Tar, il ricorso “E’ assistito da consistenti profili di fondatezza, visto che il criterio di aggiudicazione era soltanto quello del massimo rialzo e che la comprovata esperienza nell’organizzazione di attività e/o eventi musicali oltre che di spettacolo e televisivi non costituiva un criterio di valutazione, ma un requisito di partecipazione alla procedura, che doveva essere verificato al solo aggiudicatario”. In più il Tar conferma che “Il nuovo bando appare affetto, in via derivata, dai vizi che affliggono il provvedimento di annullamento del bando precedente”. Intanto l'eventuale udienza in cui discutere è stata fissata per il 13 gennaio prossimo, a pochi giorni dal Festival.

Ovviamente l’affidamento del Palafiori è annuale ma, sicuramente il suo appeal è dovuto in particolare alle manifestazioni organizzabili nel corso del periodo legato al Festival di Sanremo, durante il quale era predominante la presenza di ‘Casa Sanremo’, organizzata dal ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo.

Quindi, la manifestazione principe del periodo Festival non si farà? Niente affatto perché Russolillo ha già ampiamente confermato di avere pronte due location per organizzarla, una delle quali è addirittura il Cinema Centrale. E il Palafiori? Nulla al momento trapela sul futuro della struttura ma, secondo fonti non confermate, la Sinfonica potrebbe decidere in relazione alla scelta fatta dal Tar, di assegnarla al gruppo Abc-Calvini come da esito del primo bando.