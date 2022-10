Screening oncologico, Asl1 scende in campo domenica prossima a Dolceacqua

Il mezzo mobile di Asl1 apre le sue porte agli utenti il 30 ottobre 2022 dalle 9 alle 13 a Dolceacqua in piazza Garibaldi, per l'attività di screening oncologica gratuita, incentrata su colon retto, mammografia, cervice uterina ed epatite C.

Il personale di Asl1, assieme ai volontari dei club service del Rotary Sanremo, Sanremo Hanbury e Imperia, saranno a disposizione della cittadinanza per dare informazioni e prenotare gli screening oncologici.

Per quanto riguarda lo screening del colon retto è per uomini e donne tra i 50 ed i 69 anni, il mammografico per donne dai 50 ai 69 anni, per la cervice uterina per donne dai 25 ai 64 anni e per l'epatite C uomini e donne dai 33 ai 53 anni.