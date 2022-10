PMG Italia dona auto ai servizi sociali di Taggia, il regalo di 25 aziende del territorio per aiutare chi ha bisogno

PMG Italia ha donato un'auto al settore servizi sociali di Taggia. Si rinnova così il sodalizio tra privato e pubblico nato nel 2014 con l’obiettivo di fornire attraverso questi mezzi un aiuto per il trasporto delle persone svantaggiate o diversamente abili.



La cerimonia per la consegna si è svolta stamani a Villa Boselli alla presenza dell’assessore ai servizi sociali di Taggia, Laura Cane, del sindaco Mario Conio e dell'assessore Daniele Festa, di Franco Travini responsabile di zona per PMG (Progetto Mobilità Sostenibile). Alla cerimonia ha preso parte anche Michele Graglia, il famoso ultramaratoneta tabiese, in qualità di testimonial dell’iniziativa.





Il nuovo veicolo sostituirà il primo mezzo donato da PMG Italia al Comune di Taggia, nel 2014. Una seconda donazione c’era stata poi nel 2018. Questo passaggio sancisce anche il rinnovo della convenzione tra i due soggetti per ulteriori quattro anni. Questi veicoli sono destinati all’aiuto si persone che non sono in grado di spostarsi in autonomia oppure anche per consegnare aiuti alimentari a domicilio.